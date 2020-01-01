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Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО

Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
У мережі опублікували дивовижні світлини одного із найглибших озер Волині, яке знаходиться поблизу села Сошичне Камінь-Каширського району, з висоти пташиного польоту.

Світлини розмістив на своїй сторінці у Facebook волинський фотограф та відеограф Андрій Куницький.

«Озеро Заболоцьке (Волове око) - одне з найглибших озер нашого краю, розташоване поблизу села Сошичне. Його глибина сягає до 30 - 50 метрів», - написав Андрій.

З його слів, за легендами, тут можуть траплятися раптові вири, що можуть затягнути під воду човен.

Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО

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Теги: Волинь, світлини, озеро
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