Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 13:45
У мережі опублікували дивовижні світлини одного із найглибших озер Волині, яке знаходиться поблизу села Сошичне Камінь-Каширського району, з висоти пташиного польоту.
Світлини розмістив на своїй сторінці у Facebook волинський фотограф та відеограф Андрій Куницький.
«Озеро Заболоцьке (Волове око) - одне з найглибших озер нашого краю, розташоване поблизу села Сошичне. Його глибина сягає до 30 - 50 метрів», - написав Андрій.
З його слів, за легендами, тут можуть траплятися раптові вири, що можуть затягнути під воду човен.
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Світлини розмістив на своїй сторінці у Facebook волинський фотограф та відеограф Андрій Куницький.
«Озеро Заболоцьке (Волове око) - одне з найглибших озер нашого краю, розташоване поблизу села Сошичне. Його глибина сягає до 30 - 50 метрів», - написав Андрій.
З його слів, за легендами, тут можуть траплятися раптові вири, що можуть затягнути під воду човен.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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