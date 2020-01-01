Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО





Світлини Андрій Куницький.



«Озеро Заболоцьке (Волове око) - одне з найглибших озер нашого краю, розташоване поблизу села Сошичне. Його глибина сягає до 30 - 50 метрів», - написав Андрій.



З його слів, за легендами, тут можуть траплятися раптові вири, що можуть затягнути під воду човен.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували дивовижні світлини одного із найглибших озер Волині, яке знаходиться поблизу села Сошичне Камінь-Каширського району, з висоти пташиного польоту.Світлини розмістив на своїй сторінці у Facebook волинський фотограф та відеограф«Озеро Заболоцьке (Волове око) - одне з найглибших озер нашого краю, розташоване поблизу села Сошичне. Його глибина сягає до 30 - 50 метрів», - написав Андрій.З його слів, за легендами, тут можуть траплятися раптові вири, що можуть затягнути під воду човен.

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