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Як планують організувати роботу дитсадків в умовах карантину

Як планують організувати роботу дитсадків в умовах карантину
Міністерство охорони здоров’я винесло на громадське обговорення тимчасові рекомендації під час другого третього етапів виходу з карантину.

Про це йдеться на сайті Урядовий портал.

Повідомляється, що проекти тимчасових рекомендацій містять правила щодо підготовки при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, проведення занять із дітьми дошкільного віку.

Окрім того, розробили загальні рекомендації щодо перевезення пасажирів атотранспортом.

Зауваження та пропозиції можна надсилати до 18:00 19 травня 2020 року на електронну пошту: [email protected]

До слова, рішення про роботу дитячих садків уряд має прийняти 20 травня.

Що стосується дитсадків, то у опублікованому розпорядженні йдеться про те, що найперше у закладах дошкільної освіти перед початком зміни будуть проводити температуриний скринінг усім працівникам. Якщо ж температура тіла буде у працівників буде 37,2 або ж хтось матиме ознаки респіраторних захворювань, то такі не будуть допускатись до роботи.

Також на період карантину дітям, зокрема, заборонять гратися м’якими іграшками. У дитсадках заборонять використовувати багаторазові рушники, стелити килими із високим ворсом, проводити масові заходи за участі дітей з більш ніж однієї групи за участю глядачів.

Детальніше із текстом проекту тимчасових рекомендацій щодо протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину можна ознайомитися нижче.

Як планують організувати роботу дитсадків в умовах карантину
Як планують організувати роботу дитсадків в умовах карантину
Як планують організувати роботу дитсадків в умовах карантину


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Теги: дитсадки, робота, карантин, МОЗ
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