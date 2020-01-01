Спортзали, фітнес-клуби і карантин: які правила діятимуть після відкриття





Міністерство охорони здоров’я опублікувало розпорядження Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка про проведення громадського обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при послабленні карантину.



Зокрема, сформували проекти тимчасових рекомендацій при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, щодо роботи закладів дошкільної освіти, готелів, при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом, а також роботи закладів фізичної культури та спорту.



Пропонуємо, зокрема, ознайомитися із вимогами МОЗу до роботи закладів фізкультури та спорту, серед яких і ті, відновлення яких цікавить українців чи не найбільше, – спортзали, тренажерні зали, фітнес-центри.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину



У правилах, які пропонує МОЗ, йдеться про те, що температуру мірятимуть і працівникам, і відвідувачам спортивних закладів.



Дозволятимуть одночасне перебування клієнтів у закладі з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів плащі зали для індивідуальних занять та 5 квадратних метрів площі зали для групових або командних занять (не більше 10 людей у групі).



Проведення групових або командних занять відбуватиметься виключно за попереднім записом.



На період карантину заборонене:



- використання багаторазових (тканинних) рушників;

- розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та іншої поліграфії;

- функціонування басейнів;

- функціонування спа-зон та надання послуг масажу;

- функціонування фітнес-барів;

- функціонування дитячих кімнат;

- одночасне використання багатофункціональних тренажерів багатьма відвідувачами;

- проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;

- проведення групових занять для дітей віком до 14 років;

- видача багаторазових рушників клієнтам.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як планують організувати роботу дитсадків в умовах карантину



Дозволять використовувати лише кожну другу роздягальню та душову кабіну.



Детальніше із текстом проекту тимчасових рекомендацій МОЗу щодо роботи закладів фізичної культури та спорту можна ознайомитися нижче.







Пропозиції до тимчасових рекомендацій можна надсилати на електронну пошту до 18:00 19 травня 2020 р.:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найближчим часом уряд України має намір перейти до нового етапу послаблень карантину, в рамках якого дозволить дещо із того, що нині поки під забороною.Міністерство охорони здоров’я опублікувало розпорядження Головного державного санітарного лікаря Українипро проведення громадського обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при послабленні карантину.Зокрема, сформували проекти тимчасових рекомендацій при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, щодо роботи закладів дошкільної освіти, готелів, при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом, а також роботи закладів фізичної культури та спорту.Пропонуємо, зокрема, ознайомитися із вимогами МОЗу до роботи закладів фізкультури та спорту, серед яких і ті, відновлення яких цікавить українців чи не найбільше, – спортзали, тренажерні зали, фітнес-центри.У правилах, які пропонує МОЗ, йдеться про те, що температуру мірятимуть і працівникам, і відвідувачам спортивних закладів.Дозволятимуть одночасне перебування клієнтів у закладі з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів плащі зали для індивідуальних занять та 5 квадратних метрів площі зали для групових або командних занять (не більше 10 людей у групі).Проведення групових або командних занять відбуватиметься виключно за попереднім записом.На період карантину заборонене:- використання багаторазових (тканинних) рушників;- розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та іншої поліграфії;- функціонування басейнів;- функціонування спа-зон та надання послуг масажу;- функціонування фітнес-барів;- функціонування дитячих кімнат;- одночасне використання багатофункціональних тренажерів багатьма відвідувачами;- проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;- проведення групових занять для дітей віком до 14 років;- видача багаторазових рушників клієнтам.Дозволять використовувати лише кожну другу роздягальню та душову кабіну.Детальніше із текстом проекту тимчасових рекомендацій МОЗу щодо роботи закладів фізичної культури та спорту можна ознайомитися нижче.Пропозиції до тимчасових рекомендацій можна надсилати на електронну пошту до 18:00 19 травня 2020 р.: [email protected]

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію