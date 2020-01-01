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У Рожищі – масштабна пожежа. ФОТО. ВІДЕО

У Рожищі – масштабна пожежа. ФОТО. ВІДЕО
У Рожищі горить приміщення колишнього гуртожитку на вулиці Сухарєва.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Відомо, що зайнялося приміщення колишнього гуртожитку, що нині приватизоване. Тут проживають декілька сімей.

Станом на 16 годину на місці події працюють рятувальники.

Деталі – згодом.

У Рожищі – масштабна пожежа. ФОТО. ВІДЕО
У Рожищі – масштабна пожежа. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Рожище, масштабна пожежа
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