У Рожищі – масштабна пожежа. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:11
У Рожищі горить приміщення колишнього гуртожитку на вулиці Сухарєва.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що зайнялося приміщення колишнього гуртожитку, що нині приватизоване. Тут проживають декілька сімей.
Станом на 16 годину на місці події працюють рятувальники.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що зайнялося приміщення колишнього гуртожитку, що нині приватизоване. Тут проживають декілька сімей.
Станом на 16 годину на місці події працюють рятувальники.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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