У Рожищі – масштабна пожежа. ФОТО. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Відомо, що зайнялося приміщення колишнього гуртожитку, що нині приватизоване. Тут проживають декілька сімей.



Станом на 16 годину на місці події працюють рятувальники.



Деталі – згодом.









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