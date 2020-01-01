Одного з підлітків, якого вдарило струмом на залізниці в Ковелі, переводять до обласного опікового центру
Сьогодні, 11:48
Одного з підлітків, який отримав опіки на залізниці в Ковелі, переводять до обласного опікового центру.
Про це в коментарі Суспільному розповів керівник центру Роман Трач.
Інший хлопець, з його слів, ймовірно, лікуватиметься у лікарні Ковеля.
Нагадаємо, вчора близько 15 години у Ковелі отримали опіки підлітки 14 і 15 років, які вилізли на вагон потяга.
17 травня у Луцьку опіки третини тіла електрострумом отримав 15-річний хлопець, який виліз на вагон неподалік залізничного вокзалу. Зі слів Романа Трача, його стан важкий, але стабільний. Вчора він переніс операцію, стан покращується. Хлопець може підійматися, але вставати лікарі йому поки не дозволяють.
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Про це в коментарі Суспільному розповів керівник центру Роман Трач.
Інший хлопець, з його слів, ймовірно, лікуватиметься у лікарні Ковеля.
Нагадаємо, вчора близько 15 години у Ковелі отримали опіки підлітки 14 і 15 років, які вилізли на вагон потяга.
17 травня у Луцьку опіки третини тіла електрострумом отримав 15-річний хлопець, який виліз на вагон неподалік залізничного вокзалу. Зі слів Романа Трача, його стан важкий, але стабільний. Вчора він переніс операцію, стан покращується. Хлопець може підійматися, але вставати лікарі йому поки не дозволяють.
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