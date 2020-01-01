У громаді поблизу Луцька одинадцятикласники заклали біля школи сад з екзотичних дерев. ФОТО





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Зазначають, саджанці павлонії придбали за кошти бюджету Підгайцівської ОТГ.



"Це дерево з найвищою швидкістю росту в світі, яке має ще ряд незвичайних якостей. Наприклад, розмір листя досягає 75 см в діаметрі, тому вони є справжніми «фабрикам» кисню. А видовищне цвітіння робить павловнію окрасою вулиць, парків, скверів, дворів", - йдеться на сайті.



Робота з озеленення «кипіла» на пришкільній території. Як розповів учасник акції - директор закладу загальної середньої освіти села Крупа Мирослав Філозоф, екзотичну ділянку заклали на місці зрізаних старих лип, які несли загрозу учасникам навчально-виховного процесу.



Посадити саджанці павловнії виявили бажання цьогорічні випускники. Разом з ними працювала та керувала процесом вчитель біології та географії Анна Коцун, яка також є керівником шкільного гуртка «Юні лісівники».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Підгайцівській ОТГ цьогорічні випускники крупецької школи висадили на території освітнього закладу екзотичні рослини.Про це повідомляє пресслужба громади.Зазначають, саджанці павлонії придбали за кошти бюджету Підгайцівської ОТГ."Це дерево з найвищою швидкістю росту в світі, яке має ще ряд незвичайних якостей. Наприклад, розмір листя досягає 75 см в діаметрі, тому вони є справжніми «фабрикам» кисню. А видовищне цвітіння робить павловнію окрасою вулиць, парків, скверів, дворів", - йдеться на сайті.Робота з озеленення «кипіла» на пришкільній території. Як розповів учасник акції - директор закладу загальної середньої освіти села Крупа, екзотичну ділянку заклали на місці зрізаних старих лип, які несли загрозу учасникам навчально-виховного процесу.Посадити саджанці павловнії виявили бажання цьогорічні випускники. Разом з ними працювала та керувала процесом вчитель біології та географії, яка також є керівником шкільного гуртка «Юні лісівники».

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