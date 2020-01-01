На Волині померла довгожителька – 100-річна жінка
Сьогодні, 14:27
На Волині померла 100-річна жителька села Пісків Марія Мартинюк.
Про це повідомляє "Волинь Нова".
Відомо, жінка народилася в Перемилі.
"Була жінкою неймовірно порядною. Все життя трудилася в колгоспі. Ні з ким і ніколи не конфліктувала. Завжди вміла вислухати кожного і дати мудру пораду від серця", - розповіла Перемильський сільський голова Надія Маселко.
Торік 22 жовтня Марію Мартинюк щиро вітали зі 100-річчям.
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Про це повідомляє "Волинь Нова".
Відомо, жінка народилася в Перемилі.
"Була жінкою неймовірно порядною. Все життя трудилася в колгоспі. Ні з ким і ніколи не конфліктувала. Завжди вміла вислухати кожного і дати мудру пораду від серця", - розповіла Перемильський сільський голова Надія Маселко.
Торік 22 жовтня Марію Мартинюк щиро вітали зі 100-річчям.
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