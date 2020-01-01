вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині померла довгожителька – 100-річна жінка

На Волині померла довгожителька – 100-річна жінка
На Волині померла 100-річна жителька села Пісків Марія Мартинюк.

Про це повідомляє "Волинь Нова".

Відомо, жінка народилася в Перемилі.

"Була жінкою неймовірно порядною. Все життя трудилася в колгоспі. Ні з ким і ніколи не конфліктувала. Завжди вміла вислухати кожного і дати мудру пораду від серця", - розповіла Перемильський сільський голова Надія Маселко.

Торік 22 жовтня Марію Мартинюк щиро вітали зі 100-річчям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, довгожителька, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Волинській Голландії» зрізали тюльпани
Сьогодні, 14:52
Комфорт, надійність і престиж: оселі мрії у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 14:45
На Волині померла довгожителька – 100-річна жінка
Сьогодні, 14:27
Родина витратила все, що мала: медики просять врятувати молодого важкохворого волинянина
Сьогодні, 14:20
Дощі та заморозки: якою буде погода у найближчі дні в Україні
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
На Волині автівка злетіла з дороги та перекинулася: водій загинув на місці На Волині автівка злетіла з дороги та перекинулася: водій загинув на місці
18 травень, 12:05
У лісництві дерево впало на волинянина: чоловік загинув У лісництві дерево впало на волинянина: чоловік загинув
11 травень, 13:10
В озері на Волині знайшли тіло зниклого чоловіка В озері на Волині знайшли тіло зниклого чоловіка
08 травень, 19:31
Помер екскерівник профтехосвіти Волині Помер екскерівник профтехосвіти Волині
06 травень, 12:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській філармонії відновили репетиції артистів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:52
 0
В Україні затримали відомого у світі хакера. ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
 0
У «Волинській Голландії» зрізали тюльпани
Сьогодні, 14:52
 0
На Волині померла довгожителька – 100-річна жінка
Сьогодні, 14:27
 0
Родина витратила все, що мала: медики просять врятувати молодого важкохворого волинянина
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8