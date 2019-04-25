У «Волинській Голландії» зрізали тюльпани
Сьогодні, 14:52
Тюльпани на майже трьох гектарах поля, яке розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, зрізали.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла директор з виробництва фермерського господарства «ЛіліЛайн» Тетяна Пашковська.
Сьогодні, 19 травня, квіти зрізали спеціальною машиною, як цього і вимагає технологія.
Нагадаємо, цьогоріч «Волинська Голландія» була відкрита для відвідувачів рекордну за всі роки кількість днів: 11–13 травня та 15–17 травня. За словами Тетяни Пашковської, кількість відвідувачів не підраховували.
Цьогоріч на полі квітували майже 400 сортів тюльпанів, 25 із яких – нові, яких минулоріч ще не було.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла директор з виробництва фермерського господарства «ЛіліЛайн» Тетяна Пашковська.
Сьогодні, 19 травня, квіти зрізали спеціальною машиною, як цього і вимагає технологія.
Нагадаємо, цьогоріч «Волинська Голландія» була відкрита для відвідувачів рекордну за всі роки кількість днів: 11–13 травня та 15–17 травня. За словами Тетяни Пашковської, кількість відвідувачів не підраховували.
Цьогоріч на полі квітували майже 400 сортів тюльпанів, 25 із яких – нові, яких минулоріч ще не було.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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