вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Волинській Голландії» зрізали тюльпани

У «Волинській Голландії» зрізали тюльпани
Тюльпани на майже трьох гектарах поля, яке розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, зрізали.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла директор з виробництва фермерського господарства «ЛіліЛайн» Тетяна Пашковська.

Сьогодні, 19 травня, квіти зрізали спеціальною машиною, як цього і вимагає технологія.

Нагадаємо, цьогоріч «Волинська Голландія» була відкрита для відвідувачів рекордну за всі роки кількість днів: 11–13 травня та 15–17 травня. За словами Тетяни Пашковської, кількість відвідувачів не підраховували.

Цьогоріч на полі квітували майже 400 сортів тюльпанів, 25 із яких – нові, яких минулоріч ще не було.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тюльпани, Волинська Голландія, Волинь, Тетяна Пашковська
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні затримали відомого у світі хакера. ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
У «Волинській Голландії» зрізали тюльпани
Сьогодні, 14:52
Комфорт, надійність і престиж: оселі мрії у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 14:45
На Волині померла довгожителька – 100-річна жінка
Сьогодні, 14:27
Родина витратила все, що мала: медики просять врятувати молодого важкохворого волинянина
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
11 травень, 14:38
Повідомили остаточну дату масштабного тюльпанового фестивалю на Волині. ФОТО Повідомили остаточну дату масштабного тюльпанового фестивалю на Волині. ФОТО
25 квітень, 2019, 08:47
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
19 квітень, 2019, 12:54
У «Волинській Голландії» зрізають тюльпани. ВІДЕО У «Волинській Голландії» зрізають тюльпани. ВІДЕО
05 травень, 2019, 16:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні затримали відомого у світі хакера. ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
 0
У «Волинській Голландії» зрізали тюльпани
Сьогодні, 14:52
 0
На Волині померла довгожителька – 100-річна жінка
Сьогодні, 14:27
 0
Родина витратила все, що мала: медики просять врятувати молодого важкохворого волинянина
Сьогодні, 14:20
 0
Дощі та заморозки: якою буде погода у найближчі дні в Україні
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8