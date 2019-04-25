У «Волинській Голландії» зрізали тюльпани

Тюльпани на майже трьох гектарах поля, яке розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, зрізали.Про церозповіла директор з виробництва фермерського господарства «ЛіліЛайн»Сьогодні, 19 травня, квіти зрізали спеціальною машиною, як цього і вимагає технологія.Нагадаємо, цьогоріч «Волинська Голландія» була відкрита для відвідувачів рекордну за всі роки кількість днів: 11–13 травня та 15–17 травня. За словами Тетяни Пашковської, кількість відвідувачів не підраховували.Цьогоріч на полі квітували майже 400 сортів тюльпанів, 25 із яких – нові, яких минулоріч ще не було.