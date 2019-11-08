На Волині знайшли рештки жінки, яка перебувала у розшуку





Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Моторошну знахідку виявили 11 травня на березі ставка. Як повідомлять правоохоронці, то знайдені останки тіла належать безвісти зниклій у вересні 2019 року 79-річній жительці села Бужани.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Між селами Бужани і Ржищів Горохівського району знайшли рештки тіла людини.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Моторошну знахідку виявили 11 травня на березі ставка. Як повідомлять правоохоронці, то знайдені останки тіла належать безвісти зниклій у вересні 2019 року 79-річній жительці села Бужани.

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