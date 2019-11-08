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На Волині знайшли рештки жінки, яка перебувала у розшуку

На Волині знайшли рештки жінки, яка перебувала у розшуку
Між селами Бужани і Ржищів Горохівського району знайшли рештки тіла людини.

Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Моторошну знахідку виявили 11 травня на березі ставка. Як повідомлять правоохоронці, то знайдені останки тіла належать безвісти зниклій у вересні 2019 року 79-річній жительці села Бужани.

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Теги: рештки, тіло, жінка, зникнення
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