На Волині знайшли рештки жінки, яка перебувала у розшуку
Сьогодні, 10:04
Між селами Бужани і Ржищів Горохівського району знайшли рештки тіла людини.
Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Моторошну знахідку виявили 11 травня на березі ставка. Як повідомлять правоохоронці, то знайдені останки тіла належать безвісти зниклій у вересні 2019 року 79-річній жительці села Бужани.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньРost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Моторошну знахідку виявили 11 травня на березі ставка. Як повідомлять правоохоронці, то знайдені останки тіла належать безвісти зниклій у вересні 2019 року 79-річній жительці села Бужани.
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