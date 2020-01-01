Шантаж і погрози: керівники інтернатів Волині заявляють про тиск новопризначеного луганського чиновника

Костянтина Нестеренка, який прибув працювати з Луганщини.



Директори підготували спільне звернення до Волинської обласної ради, яка є засновником комунальних підприємств, та в поліцію, - пишуть

Як йдеться в зверненні, в шістьох інтернатних закладах Волині перебуває 730 підопічних, роботу закладів забезпечує 540 працівників. Серед шістьох керівників четверо мають звання «Заслужений працівник соціальної сфери», а останні роки волинські заклади входили до топ-5 кращих в Україні.



Проте, зі слів керівників, з призначенням луганського чиновника Костянтина Нестеренка, ситуація може кардинально змінитись. Зі слів очільників закладів, за місяць роботи Костянтин Нестеренко жодного разу не поцікавився станом справ у закладі, натомість почав по декілька разів вимагати одну і ту ж фінансову звітність, тиснути на директорів та прямо заявляти про те, що він буде «уничтожать директоров интернатов».



Як повідомили очільники закладів, коли вони спробували донести інформацію про роботу інтернатів, умови перебування підопічних та нагальні потреби, той заявив: «Мне это не интересно».



За деякий час дійшло до відкритого вимагання коштів. Коли керівники закладів звернулися за погодженням щодо виплати премії керівникам та працівникам, він заявив, що погодить її за умови, якщо 90% від розміру премії керівники віддадуть йому, а 10% залишать собі.



Чи не єдине питання, яке хвилювало Нестеренка – тендери. Директори інтернатів кажуть, що Нестеренко прямо казав, що переможцем тендерів буде та фірма, яку він обере. Коли ж йому казали, що є відповідна процедура по системі закупівель «Прозоро», де обирають найкращу цінову пропозицію, він заявив, що «це на Волині так, а на Луганщині – по іншому».



Не гребує директор і використанням службового становища. Приміром, залякуючи звільненням, Нестеренко зажадав, щоб його автомобіль «Шкода» відремонтували на базі Луцького геріатричного пансіонату.



«Ми вже не знаємо, що від нас хочуть. Кожного дня вимагають незрозумілі довідки, постійно одні ж і ті самі. Цим нам так розбалансували роботу, що не можемо зібрати пакет документів на оголошення закупівлі продуктів і медикаментів. Нас просто намагаються знищити і довести до краю, тому більше мовчати не можемо», – зазначають директори закладів.



Аби уникнути вимагань з боку Нестеренка, з директорами закладів уклали додаткову угоду до контракту відповідно до якої премії будуть погоджуватись з керівництвом облради, яка є засновником комунальних підприємств.



Під зверненням, яке передадуть в правоохоронні органи, підписалися керівники Горохівського, Руденського, Олицького, Голобського психоневрологічних інтернатів та Луцького геріатричного пансіонату. Звернення також підтримала очільниця Берестечківського психоневрологічного інтернату, яка через стан здоров’я не змогла прибути разом з колегами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівники п’ятьох інтернатних закладів Волинської області заявили про спроби вимагання коштів, шантаж та тиск з боку новопризначеного директора департаменту соцзахисту населення Волинської ОДА, який прибув працювати з Луганщини.Директори підготували спільне звернення до Волинської обласної ради, яка є засновником комунальних підприємств, та в поліцію, - пишуть Волинські новини.

Як йдеться в зверненні, в шістьох інтернатних закладах Волині перебуває 730 підопічних, роботу закладів забезпечує 540 працівників. Серед шістьох керівників четверо мають звання «Заслужений працівник соціальної сфери», а останні роки волинські заклади входили до топ-5 кращих в Україні.Проте, зі слів керівників, з призначенням луганського чиновника Костянтина Нестеренка, ситуація може кардинально змінитись. Зі слів очільників закладів, за місяць роботи Костянтин Нестеренко жодного разу не поцікавився станом справ у закладі, натомість почав по декілька разів вимагати одну і ту ж фінансову звітність, тиснути на директорів та прямо заявляти про те, що він буде «уничтожать директоров интернатов».Як повідомили очільники закладів, коли вони спробували донести інформацію про роботу інтернатів, умови перебування підопічних та нагальні потреби, той заявив: «Мне это не интересно».За деякий час дійшло до відкритого вимагання коштів. Коли керівники закладів звернулися за погодженням щодо виплати премії керівникам та працівникам, він заявив, що погодить її за умови, якщо 90% від розміру премії керівники віддадуть йому, а 10% залишать собі.Чи не єдине питання, яке хвилювало Нестеренка – тендери. Директори інтернатів кажуть, що Нестеренко прямо казав, що переможцем тендерів буде та фірма, яку він обере. Коли ж йому казали, що є відповідна процедура по системі закупівель «Прозоро», де обирають найкращу цінову пропозицію, він заявив, що «це на Волині так, а на Луганщині – по іншому».Не гребує директор і використанням службового становища. Приміром, залякуючи звільненням, Нестеренко зажадав, щоб його автомобіль «Шкода» відремонтували на базі Луцького геріатричного пансіонату.«Ми вже не знаємо, що від нас хочуть. Кожного дня вимагають незрозумілі довідки, постійно одні ж і ті самі. Цим нам так розбалансували роботу, що не можемо зібрати пакет документів на оголошення закупівлі продуктів і медикаментів. Нас просто намагаються знищити і довести до краю, тому більше мовчати не можемо», – зазначають директори закладів.Аби уникнути вимагань з боку Нестеренка, з директорами закладів уклали додаткову угоду до контракту відповідно до якої премії будуть погоджуватись з керівництвом облради, яка є засновником комунальних підприємств.Під зверненням, яке передадуть в правоохоронні органи, підписалися керівники Горохівського, Руденського, Олицького, Голобського психоневрологічних інтернатів та Луцького геріатричного пансіонату. Звернення також підтримала очільниця Берестечківського психоневрологічного інтернату, яка через стан здоров’я не змогла прибути разом з колегами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію