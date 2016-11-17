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В Україні створили партію, яку очолив Палиця

В Україні створили партію, яку очолив Палиця
В Україні утворили нову політичну партію – «За майбутнє». Її очолив народний депутат Ігор Палиця.

Установчий з’їзд нової політичної сили відбувся учора, 20 травня, повідомляють на сторінці депутатської групи «За майбутнє» у фейсбуці.

Депутати-мажоритарники, які входять до однойменної групи «За майбутнє» у Верховній Раді, представляють інтереси понад 4,5 млн виборців.

Дата проведення з’їзду – символічна. Рік тому Україна обрала нового президента, на якого суспільство покладало великі надії. Утім, як запевняють учасники партії, розчарувалося.

Партія «За майбутнє» ставить за мету об’єднання України і українців, наголосили учасники з’їзду.

У з'їзді нової політичної сили від Волині, окрім Палиці, взяли участь депутати-мажоритарники Степан Івахів та Ірина Констанкевич.

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Теги: Степан Івахів, Ігор Палиця, партія, За майбутнє
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Коментарі 1
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Депутат Ігор Гузь вже вступив в цю партію?
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