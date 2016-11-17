В Україні створили партію, яку очолив Палиця

Ігор Палиця.



Установчий з’їзд нової політичної сили відбувся учора, 20 травня, повідомляють на сторінці депутатської групи



Депутати-мажоритарники, які входять до однойменної групи «За майбутнє» у Верховній Раді, представляють інтереси понад 4,5 млн виборців.



Дата проведення з’їзду – символічна. Рік тому Україна обрала нового президента, на якого суспільство покладало великі надії. Утім, як запевняють учасники партії, розчарувалося.



Партія «За майбутнє» ставить за мету об’єднання України і українців, наголосили учасники з’їзду.



У з'їзді нової політичної сили від Волині, окрім Палиці, взяли участь депутати-мажоритарники Степан Івахів та Ірина Констанкевич.



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