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Підприємцям Старого ринку дали ще 10 днів на добровільний переїзд

Підприємцям Старого ринку дали ще 10 днів на добровільний переїзд
У Луцьку продовжили прийом заяв на перенесення металевих кіосків зі Старого ринку до 1 червня.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Зазначається, що у зв‘язку з великою кількістю охочих, термін прийняття заяв про добровільне перенесення металевих конструкцій з ринку “Центральний” на ринок “Новий” продовжили до 1 червня.

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Підприємці можуть звернутися з відповідною заявою до департаменту Центру надання адміністративних послуг, а працівники муніципальної варти допоможуть безкоштовно перевезти тимчасові конструкції на нове місце торгівлі.

Інформують, що за домовленістю керівництва міськради та ринку «Новий», на Новому ринку продовжили пільговий період для підприємців зі Старого ринку до 1 червня.




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Теги: Старий ринок, підприємці, кіоски, демонтаж, термін
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Коментарі 1
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баригам уже дупа болить від поцілунків чиновників.
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