На волинській трасі перекинувся молоковоз. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 травня, у передобідню пору.



За попередньою інформацією, потерпілих у ДТП немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Торчин – Володимир-Волинський перекинулася вантажівка, що перевозить молоко.Про цеповідомили очевидці.Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 травня, у передобідню пору.За попередньою інформацією, потерпілих у ДТП немає.

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