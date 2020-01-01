вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинській трасі перекинувся молоковоз. ВІДЕО

На волинській трасі перекинувся молоковоз. ВІДЕО
На трасі Торчин – Володимир-Волинський перекинулася вантажівка, що перевозить молоко.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 травня, у передобідню пору.

За попередньою інформацією, потерпілих у ДТП немає.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Волинь, молоковоз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розшукали 11-річну дитину, яка втекла з дому
Сьогодні, 11:54
На волинській трасі перекинувся молоковоз. ВІДЕО
Сьогодні, 11:54
Майстриня-вишивальниця з Волині вже понад 45 років творить дива на полотні
Сьогодні, 11:35
У районі на Волині незабаром запрацює нова амбулаторія. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Підприємцям Старого ринку дали ще 10 днів на добровільний переїзд
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
На трасі Устилуг-Луцьк вантажівка збила велосипедиста На трасі Устилуг-Луцьк вантажівка збила велосипедиста
18 травень, 19:17
На Волині автівка злетіла з дороги та перекинулася: водій загинув на місці На Волині автівка злетіла з дороги та перекинулася: водій загинув на місці
18 травень, 12:05
На Волині на відремонтованій трасі авто злетіло в кювет: деталі аварії. ФОТО На Волині на відремонтованій трасі авто злетіло в кювет: деталі аварії. ФОТО
15 травень, 13:32
У Ківерцівському районі авто збило хлопця на велосипеді: юнак – у лікарні У Ківерцівському районі авто збило хлопця на велосипеді: юнак – у лікарні
14 травень, 11:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З 22 травня – міський, з 1 червня – міжобласний: прийняли рішення щодо запуску транспорту в Україні
20 травень, 15:33
 1
На волинській трасі перекинувся молоковоз. ВІДЕО
Сьогодні, 11:54
 0
На Волині розшукали 11-річну дитину, яка втекла з дому
Сьогодні, 11:54
 0
Майстриня-вишивальниця з Волині вже понад 45 років творить дива на полотні
Сьогодні, 11:35
 0
У районі на Волині незабаром запрацює нова амбулаторія. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8