На волинській трасі перекинувся молоковоз. ВІДЕО
Сьогодні, 11:54
На трасі Торчин – Володимир-Волинський перекинулася вантажівка, що перевозить молоко.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 травня, у передобідню пору.
За попередньою інформацією, потерпілих у ДТП немає.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 травня, у передобідню пору.
За попередньою інформацією, потерпілих у ДТП немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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