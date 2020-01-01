вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Затримали чоловіка, який вбив людину на Волині і три роки перебував у розшуку

Затримали чоловіка, який вбив людину на Волині і три роки перебував у розшуку
Поліція затримала жителя Любомля Олександра Богдана, який у квітні 2017 року вчинив стрілянину у райцентрі, внаслідок якої одна людина загинула, а двоє були поранені.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Відомо, що чоловіка затримали сьогодні, 21 травня, у Любомльському районі. Завтра, 22 травня, суд обере йому міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, у ніч на 3 квітня 2017 року в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю на вулиці Будівельників у Любомлі відбулася бійка із стріляниною. Тоді невідомі вбили 40-річного мешканця Любомльського району, ще двох працівників товариства із обмеженою відповідальністю поранено.

Згодом поліцейські встановили причетність до смертельного злочину Олександра Богдана та оголосили його в розшук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, затримання, Олександр Богдан, поліція, Волинь, Любомль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптик розповіла, якою буде погода влітку в Україні
Сьогодні, 16:20
Пожежа у Рожищі: поліцейський обливався водою і кидався у вогонь, аби врятувати речі постраждалих
Сьогодні, 16:16
Затримали чоловіка, який вбив людину на Волині і три роки перебував у розшуку
Сьогодні, 16:00
«...І до міста їхати не треба». Формула заміського життя від Андрія Разумовського*
Сьогодні, 15:52
Напередодні Дня вишиванки закохана пара волинян поєднала серця. ФОТО
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
Шарпав за одяг та лаявся: волинська поліція із погонею затримувала водія-порушника Шарпав за одяг та лаявся: волинська поліція із погонею затримувала водія-порушника
13 травень, 17:47
На Волині розшукують чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО На Волині розшукують чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО
12 травень, 21:56
Через неправильне паркування луцька поліція виявила чоловіка, який був у розшуку Через неправильне паркування луцька поліція виявила чоловіка, який був у розшуку
28 квітень, 21:56
На Волині розшукують 67-річного крадія На Волині розшукують 67-річного крадія
11 квітень, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З 22 травня – міський, з 1 червня – міжобласний: прийняли рішення щодо запуску транспорту в Україні
20 травень, 15:33
 1
Синоптик розповіла, якою буде погода влітку в Україні
Сьогодні, 16:20
 0
Пожежа у Рожищі: поліцейський обливався водою і кидався у вогонь, аби врятувати речі постраждалих
Сьогодні, 16:16
 0
Затримали чоловіка, який вбив людину на Волині і три роки перебував у розшуку
Сьогодні, 16:00
 0
Луцька лікарка, яка допомагала в Італії боротися з COVID-19, розповіла про робочі будні в місцевій лікарні. ФОТО
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8