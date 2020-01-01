Затримали чоловіка, який вбив людину на Волині і три роки перебував у розшуку. ОНОВЛЕНО. ФОТО. ВІДЕО

Поліція затримала жителя Любомля, який у квітні 2017 року вчинив стрілянину у райцентрі, внаслідок якої одна людина загинула, а двоє були поранені.Про цестало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.Відомо, що чоловіка затримали сьогодні, 21 травня, у Любомльському районі. Завтра, 22 травня, суд обере йому міру запобіжного заходу.Нагадаємо, у ніч на 3 квітня 2017 року в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю на вулиці Будівельників у Любомлі відбулася бійка із стріляниною. Тоді невідомі вбили 40-річного мешканця Любомльського району, ще двох працівників товариства із обмеженою відповідальністю поранено.Згодом поліцейські встановили причетність до смертельного злочину Олександра Богдана та