У Луцьку 1 червня стартує купальний сезон
Сьогодні, 13:38
У Луцьку з 1 червня до 31 серпня триватиме купальний сезон.
Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.
Нагадаємо, в Україні під час карантину дозволили відкрити пляжний сезон. Головний державний санітарній лікар України Віктор Ляшко зауважив, незважаючи на те, що в прісній воді збудник має можливість виживати, за наявними даними науковців, в річках з проточною водою інфікуватись досить складно.
У місті традиційно визначили два місця для купання - на річці Стир (поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки) та на Теремнівській водоймі. Тут обладнають територію відповідно до чинних правил і санітарних норм. Роботи завершать до 30 травня.
На водоймах чергуватимуть рятувальники, а поліцейські та муніципали патрулюватимуть місцевість задля дотримання громадського порядку.
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Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.
Нагадаємо, в Україні під час карантину дозволили відкрити пляжний сезон. Головний державний санітарній лікар України Віктор Ляшко зауважив, незважаючи на те, що в прісній воді збудник має можливість виживати, за наявними даними науковців, в річках з проточною водою інфікуватись досить складно.
У місті традиційно визначили два місця для купання - на річці Стир (поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки) та на Теремнівській водоймі. Тут обладнають територію відповідно до чинних правил і санітарних норм. Роботи завершать до 30 травня.
На водоймах чергуватимуть рятувальники, а поліцейські та муніципали патрулюватимуть місцевість задля дотримання громадського порядку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Посткарантинний відпочинок: чи «світить» волинянам закордон і де порелаксувати, окрім Світязю
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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