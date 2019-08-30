У Луцьку 1 червня стартує купальний сезон





Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.



Нагадаємо, в Україні під час карантину дозволили Віктор Ляшко зауважив, незважаючи на те, що в прісній воді збудник має можливість виживати, за наявними даними науковців, в річках з проточною водою інфікуватись досить складно.



У місті традиційно визначили два місця для купання - на річці Стир (поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки) та на Теремнівській водоймі. Тут обладнають територію відповідно до чинних правил і санітарних норм. Роботи завершать до 30 травня.



На водоймах чергуватимуть рятувальники, а поліцейські та муніципали патрулюватимуть місцевість задля дотримання громадського порядку.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з 1 червня до 31 серпня триватиме купальний сезон.Відповідне розпорядження підписав в.о. мера ЛуцькаНагадаємо, в Україні під час карантину дозволили відкрити пляжний сезон . Головний державний санітарній лікар Українизауважив, незважаючи на те, що в прісній воді збудник має можливість виживати, за наявними даними науковців, в річках з проточною водою інфікуватись досить складно.У місті традиційно визначили два місця для купання - на річці Стир (поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки) та на Теремнівській водоймі. Тут обладнають територію відповідно до чинних правил і санітарних норм. Роботи завершать до 30 травня.На водоймах чергуватимуть рятувальники, а поліцейські та муніципали патрулюватимуть місцевість задля дотримання громадського порядку.

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