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У Луцьку 1 червня стартує купальний сезон

У Луцьку 1 червня стартує купальний сезон
У Луцьку з 1 червня до 31 серпня триватиме купальний сезон.

Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.

Нагадаємо, в Україні під час карантину дозволили відкрити пляжний сезон. Головний державний санітарній лікар України Віктор Ляшко зауважив, незважаючи на те, що в прісній воді збудник має можливість виживати, за наявними даними науковців, в річках з проточною водою інфікуватись досить складно.

У місті традиційно визначили два місця для купання - на річці Стир (поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки) та на Теремнівській водоймі. Тут обладнають територію відповідно до чинних правил і санітарних норм. Роботи завершать до 30 травня.

На водоймах чергуватимуть рятувальники, а поліцейські та муніципали патрулюватимуть місцевість задля дотримання громадського порядку.

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Теги: літо, пляж, Луцьк, Стир
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