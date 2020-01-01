Через коротке замикання у Луцькраді – пожежа. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Попередньо причина займання - коротке замикання в електромережі. Внаслідок цього спалахнув комп'ютер.



На місце події викликали пожежно-рятувальну службу та бригаду медиків.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді сталась пожежа.Про цестало відомо з власних джерел.Попередньо причина займання - коротке замикання в електромережі. Внаслідок цього спалахнув комп'ютер.На місце події викликали пожежно-рятувальну службу та бригаду медиків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію