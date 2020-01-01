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Через коротке замикання у Луцькраді – пожежа. ФОТО

Через коротке замикання у Луцькраді – пожежа. ФОТО
У Луцькій міській раді сталась пожежа.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Попередньо причина займання - коротке замикання в електромережі. Внаслідок цього спалахнув комп'ютер.

На місце події викликали пожежно-рятувальну службу та бригаду медиків.

Через коротке замикання у Луцькраді – пожежа. ФОТО
Через коротке замикання у Луцькраді – пожежа. ФОТО
Через коротке замикання у Луцькраді – пожежа. ФОТО
Через коротке замикання у Луцькраді – пожежа. ФОТО
Через коротке замикання у Луцькраді – пожежа. ФОТО



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Теги: Луцька міська рада, рятувальники, ДСНС
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