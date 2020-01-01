Через коротке замикання у Луцькраді – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 17:06
У Луцькій міській раді сталась пожежа.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Попередньо причина займання - коротке замикання в електромережі. Внаслідок цього спалахнув комп'ютер.
На місце події викликали пожежно-рятувальну службу та бригаду медиків.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Попередньо причина займання - коротке замикання в електромережі. Внаслідок цього спалахнув комп'ютер.
На місце події викликали пожежно-рятувальну службу та бригаду медиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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