У волинському селищі посилили карантин

На території Олицької селищної ради посилили карантинні обмеження з метою локалізації вогнища коронавірусної хвороби COVID-19 на території громади.Про це йшлося під час засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провела очільниця Ківерцівської райдержадміністрації. Алла Гонтар, - повідомляє прсслужба РДА.Члени комісії, враховуючи оцінку поточної епідемічної ситуації та відсутність ознак для їх послаблення, прийняли рішення не запроваджувати на території Ківерцівського району з 22 травня 2020 року послаблення протиепідемічних заходів.Разом з тим члени комісії розглянули питання про вжиття епідемічних заходів пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території Олицької селищної ради.З метою локалізації вогнища захворювання, прийняли рішення:-заборонити функціонування роздрібних, агропродовольчих, стихійних ринків, на території селищної ради.-організувати проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах;-вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.Директору комунального підприємства «Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька» рекомендували стаціонари та відділення перевести в закритий режим із постійним цілодобовим перебуванням персоналу без виходу за територію закладу на найближчі 14 днів із відповідною організацією харчування, побуту, санітарно – гігієнічних заходів та відповідною оплатою медичних працівників та обслуговуючого персоналу ( при можливості 300% до окладу). Здійснювати обстеження методом ПЛР 100% працівників закладу та пацієнтів з метою відокремлення хворих від здорових.Дефіцит кадрів, який можливо виник у відділенні в смт. Олика, рекомендували покрити за рахунок працівників, що працюють в інших структурних підрозділах КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька» Волинської обласної ради із організацією їх довезення.