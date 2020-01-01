У таємних кімнатах, які виявили під вежею Луцького замку, може бути зброя. ВІДЕО
Сьогодні, 22:25
В історико-культурному заповіднику "Старий Луцьк" під час археологічної розвідки виявили раніше невідомі історикам "таємні" кімнати, - розповів Суспільному науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.
Нові кімнати виявили під цокольним поверхом вежі князів Чорторийських випадково, коли у вежі проводили археологічну розвідку. Описи цих кімнат в історичній літературі відсутні, - розповів науковець Віктор Баюк.
"Зачистили одну з існуючих кімнат і виявили склепіння, тобто підлога складалася зі склепінчастого мурування, що вказало на те – під низом є невідомі на сьогодні підземні споруди".
Доступу до підземель наразі немає, - каже Віктор Баюк. Поглянути на одну з виявлених кімнат можна лише через невеликий отвір. Кімнати розташовані під оборонною вежею Чорторийських, там може бути старовинна зброя.
Такі приміщення використовували, як оборонні склади, - говорить краєзнавець Олександр Котис.
"Тут йдеться про перспективу 500 років, адже Окольний замок був збудований у 16 столітті, очевидно, що підземелля з того часу, тому сказати що тут робилося важко. Видно ходи в право і ліво, є підстави вважати, що там більше кімнат".
Після повідомлення, про виявлені таємні кімнати, працівники сфери туризму в Луцьку вже готують нові туристичні маршрути в старій частині міста.
"Луцьк можна сміливо назвати західноукраїнською столицею підземелля, бо вони унікальні. Якщо підземелля нормально реставрують, то туристи будуть за нього платити гроші", - впевнений працівник сфери туризму Богдан Климчук.
Розкопки нових підземель продовжать, - говорить археолог Віктор Баюк, - кошти виділить міська рада, суму фінансування уточнюють. Нині біля вежі Чорторийських тривають відновлювальні роботи в рамках грантового проєкту "Нове життя старого міста", тут планують відкрити музей лицарства.
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Нові кімнати виявили під цокольним поверхом вежі князів Чорторийських випадково, коли у вежі проводили археологічну розвідку. Описи цих кімнат в історичній літературі відсутні, - розповів науковець Віктор Баюк.
"Зачистили одну з існуючих кімнат і виявили склепіння, тобто підлога складалася зі склепінчастого мурування, що вказало на те – під низом є невідомі на сьогодні підземні споруди".
Доступу до підземель наразі немає, - каже Віктор Баюк. Поглянути на одну з виявлених кімнат можна лише через невеликий отвір. Кімнати розташовані під оборонною вежею Чорторийських, там може бути старовинна зброя.
Такі приміщення використовували, як оборонні склади, - говорить краєзнавець Олександр Котис.
"Тут йдеться про перспективу 500 років, адже Окольний замок був збудований у 16 столітті, очевидно, що підземелля з того часу, тому сказати що тут робилося важко. Видно ходи в право і ліво, є підстави вважати, що там більше кімнат".
Після повідомлення, про виявлені таємні кімнати, працівники сфери туризму в Луцьку вже готують нові туристичні маршрути в старій частині міста.
"Луцьк можна сміливо назвати західноукраїнською столицею підземелля, бо вони унікальні. Якщо підземелля нормально реставрують, то туристи будуть за нього платити гроші", - впевнений працівник сфери туризму Богдан Климчук.
Розкопки нових підземель продовжать, - говорить археолог Віктор Баюк, - кошти виділить міська рада, суму фінансування уточнюють. Нині біля вежі Чорторийських тривають відновлювальні роботи в рамках грантового проєкту "Нове життя старого міста", тут планують відкрити музей лицарства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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