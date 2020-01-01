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У таємних кімнатах, які виявили під вежею Луцького замку, може бути зброя. ВІДЕО

У таємних кімнатах, які виявили під вежею Луцького замку, може бути зброя. ВІДЕО
В історико-культурному заповіднику "Старий Луцьк" під час археологічної розвідки виявили раніше невідомі історикам "таємні" кімнати, - розповів Суспільному науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.

Нові кімнати виявили під цокольним поверхом вежі князів Чорторийських випадково, коли у вежі проводили археологічну розвідку. Описи цих кімнат в історичній літературі відсутні, - розповів науковець Віктор Баюк.

"Зачистили одну з існуючих кімнат і виявили склепіння, тобто підлога складалася зі склепінчастого мурування, що вказало на те – під низом є невідомі на сьогодні підземні споруди".

Доступу до підземель наразі немає, - каже Віктор Баюк. Поглянути на одну з виявлених кімнат можна лише через невеликий отвір. Кімнати розташовані під оборонною вежею Чорторийських, там може бути старовинна зброя.

Такі приміщення використовували, як оборонні склади, - говорить краєзнавець Олександр Котис.

"Тут йдеться про перспективу 500 років, адже Окольний замок був збудований у 16 столітті, очевидно, що підземелля з того часу, тому сказати що тут робилося важко. Видно ходи в право і ліво, є підстави вважати, що там більше кімнат".

Після повідомлення, про виявлені таємні кімнати, працівники сфери туризму в Луцьку вже готують нові туристичні маршрути в старій частині міста.

"Луцьк можна сміливо назвати західноукраїнською столицею підземелля, бо вони унікальні. Якщо підземелля нормально реставрують, то туристи будуть за нього платити гроші", - впевнений працівник сфери туризму Богдан Климчук.

Розкопки нових підземель продовжать, - говорить археолог Віктор Баюк, - кошти виділить міська рада, суму фінансування уточнюють. Нині біля вежі Чорторийських тривають відновлювальні роботи в рамках грантового проєкту "Нове життя старого міста", тут планують відкрити музей лицарства.


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Теги: кімнати, замок, вежа, підземелля, зброя
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