П'яний 25-річний волинянин побив поліцейського





Інцидент трапився у ніч на 25 травня,



Після зупинки із салону вибіг 25-річний житель цього ж району та наніс поліцейському тілесне ушкодження. Правоохоронці встановили, що той перебував у нетверезому стані. Поліцейського не госпіталізували.



Зловмисника слідчі затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.



За фактом умисного заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України. Тепер за протиправні дії проти співробітника поліції правопорушнику загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час несення служби на площі Культури у Камені-Каширському, в поле зору співробітників сектору реагування патрульної поліції потрапив автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху.Інцидент трапився у ніч на 25 травня, інформує ГУНП у Волинській області.Після зупинки із салону вибіг 25-річний житель цього ж району та наніс поліцейському тілесне ушкодження. Правоохоронці встановили, що той перебував у нетверезому стані. Поліцейського не госпіталізували.Зловмисника слідчі затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом умисного заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України. Тепер за протиправні дії проти співробітника поліції правопорушнику загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію