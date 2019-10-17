вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

П'яний 25-річний волинянин побив поліцейського

П'яний 25-річний волинянин побив поліцейського
Під час несення служби на площі Культури у Камені-Каширському, в поле зору співробітників сектору реагування патрульної поліції потрапив автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Інцидент трапився у ніч на 25 травня, інформує ГУНП у Волинській області.

Після зупинки із салону вибіг 25-річний житель цього ж району та наніс поліцейському тілесне ушкодження. Правоохоронці встановили, що той перебував у нетверезому стані. Поліцейського не госпіталізували.

Зловмисника слідчі затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом умисного заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України. Тепер за протиправні дії проти співробітника поліції правопорушнику загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побиття, поліцейський, водій-порушник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Правильно зробив мало дав
Відповісти
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У МОЗ повідомили, коли дозволять проводити масштабні концерти
Сьогодні, 11:40
Знайшли маму трьох дітей з Волині, що зникла два тижні тому
Сьогодні, 11:22
П'яний 25-річний волинянин побив поліцейського
Сьогодні, 11:17
Вишите оригінальне взуття майстрині з Волині носять багато видатних людей
Сьогодні, 11:13
На Волині помер ветеран пожежної охорони
Сьогодні, 10:57
Схожі новини
У Ковелі п'яний 18-річний хлопець побив поліцейського У Ковелі п'яний 18-річний хлопець побив поліцейського
12 травень, 13:26
За побиття поліцейського лучанину дали 2 роки умовного покарання За побиття поліцейського лучанину дали 2 роки умовного покарання
12 травень, 10:01
Волинянина, який побив поліцейського, відправили у тюрму Волинянина, який побив поліцейського, відправили у тюрму
17 жовтень, 2019, 14:34
Арештували волинянина, який побив у відділку поліцейського Арештували волинянина, який побив у відділку поліцейського
07 серпень, 2019, 16:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У МОЗ повідомили, коли дозволять проводити масштабні концерти
Сьогодні, 11:40
 0
Знайшли маму трьох дітей з Волині, що зникла два тижні тому
Сьогодні, 11:22
 0
П'яний 25-річний волинянин побив поліцейського
Сьогодні, 11:17
 0
Вишите оригінальне взуття майстрині з Волині носять багато видатних людей
Сьогодні, 11:13
 0
На Волині помер ветеран пожежної охорони
Сьогодні, 10:57
 0
Медіа
відео
1/8