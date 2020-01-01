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Знайшли маму трьох дітей з Волині, що зникла два тижні тому

Знайшли маму трьох дітей з Волині, що зникла два тижні тому
Жительку села Борохів Ківерцівського району Руслану Вигнанець, що зникла 11 травня, розшукали.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Учора, 24 травня, 35-річну волинянку знайшли у Київській області. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, увечері 11 травня жінка пішла з дому у напрямку села Піддубці Луцького району і не повернулась. Вдома на неї чекали чоловік та троє дітей.

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Теги: розшук, Волинь, Борохів, Руслана Вигнанець, Київщина
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