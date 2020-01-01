Знайшли маму трьох дітей з Волині, що зникла два тижні тому

Руслану Вигнанець, що зникла 11 травня, розшукали.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Учора, 24 травня, 35-річну волинянку знайшли у Київській області. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.



Нагадаємо, увечері 11 травня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительку села Борохів Ківерцівського району, що зникла 11 травня, розшукали.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Учора, 24 травня, 35-річну волинянку знайшли у Київській області. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.Нагадаємо, увечері 11 травня жінка пішла з дому у напрямку села Піддубці Луцького району і не повернулась . Вдома на неї чекали чоловік та троє дітей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію