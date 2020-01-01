Знайшли маму трьох дітей з Волині, що зникла два тижні тому
Сьогодні, 11:22
Жительку села Борохів Ківерцівського району Руслану Вигнанець, що зникла 11 травня, розшукали.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Учора, 24 травня, 35-річну волинянку знайшли у Київській області. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, увечері 11 травня жінка пішла з дому у напрямку села Піддубці Луцького району і не повернулась. Вдома на неї чекали чоловік та троє дітей.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Учора, 24 травня, 35-річну волинянку знайшли у Київській області. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, увечері 11 травня жінка пішла з дому у напрямку села Піддубці Луцького району і не повернулась. Вдома на неї чекали чоловік та троє дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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