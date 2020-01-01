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На Ківерцівщині провели масові обшуки в оселях людей, які причетні до крадіжок лісу. ФОТО

На Ківерцівщині провели масові обшуки в оселях людей, які причетні до крадіжок лісу. ФОТО
Правоохоронці 26 травня провели 24 обшуки У Ківерцівському районі в оселях громадян, які можуть бути причетні до незаконного лісового промислу.

Про це інформує пресслужба прокуратури області.

Обшуки проводилися в межах розслідування кримінального провадження про вчинені групою осіб незаконні порубки лісу та умисне знищення майна (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 2, 4 ст. 246, ч. 2 ст. 194 КК України).

Як відомо волинянам, 1 травня 2020 року на автодорозі сполученням Цумань-Берестяне у Ківерцівському районі підпалили автомобіль Chrysler, в якому знаходились шість колод дуба, здобуті внаслідок незаконної порубки лісу.

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Під час обшуків сьогодні, 26 травня, вилучили мобільні телефони, радіостанції, за допомогою яких зловмисники спілкувалися між собою, пістолети, ножі, кастети, балаклави, патрони, бензопили, автомобіль та незаконну деревину.

Громадянину, який підпалив автомобіль, повідомили про підозру в умисному знищенні майна.

Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюють особи усіх громадян, причетних до незаконного лісового промислу.


На Ківерцівщині провели масові обшуки в оселях людей, які причетні до крадіжок лісу. ФОТО
На Ківерцівщині провели масові обшуки в оселях людей, які причетні до крадіжок лісу. ФОТО
На Ківерцівщині провели масові обшуки в оселях людей, які причетні до крадіжок лісу. ФОТО
На Ківерцівщині провели масові обшуки в оселях людей, які причетні до крадіжок лісу. ФОТО
На Ківерцівщині провели масові обшуки в оселях людей, які причетні до крадіжок лісу. ФОТО
На Ківерцівщині провели масові обшуки в оселях людей, які причетні до крадіжок лісу. ФОТО

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Теги: обшуки, Ківерцівщина, ліс, крадіжка
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Коментарі 1
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Марні зусилля. Може лисиця, яка "кришує" курник, сама розслідувати, скільки вона вкарала і з*їла курей? Так історично склалось, що "куратором" ківерцівських лісів (дуби!!!), є місцева ментура. Причому, менти з найнижчими людськими якостями. Покидьки.
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