вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вчинив самогубство чемпіон України з бодібілдингу

Вчинив самогубство чемпіон України з бодібілдингу
Чемпіон України з бодібілдингу Любомир Шкодзинський покінчив з собою у рідному Тернополі.

Про це повідомляє портал "Тернополяни".

Молодому чоловікові було всього 26 років, він працював тренером з бодібілдингу та фітнесу в Тернополі. У жовтні 2012 року - тернополянин Любомир Шкодзінський став чемпіоном України з бодібілдингу.

З власних джерел Тернополянам стало відомо, що спортсмен повісився, врятувати життя йому не вдалося. Серед причин трагедії називають невдачі у роботі та проблеми в особистому житті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любомир Шкодзинський, самогубство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Змінила ім'я: прикордонники затримали українку, яка хотіла незаконно перетнути кордон Польщі
Сьогодні, 20:45
На Світязі влаштовують психологічний онлайн-фестиваль
Сьогодні, 20:30
Вчинив самогубство чемпіон України з бодібілдингу
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 травня
Сьогодні, 20:00
У багатоповерхівках Луцька встановлять понад 2 сотні індивідуальних теплових пунктів
Сьогодні, 19:50
Схожі новини
У Польщі затримали українця, що схиляв неповнолітніх до суїциду У Польщі затримали українця, що схиляв неповнолітніх до суїциду
16 травень, 12:55
У Луцьку чоловік намагався вистрибнути з вікна 4-го поверху У Луцьку чоловік намагався вистрибнути з вікна 4-го поверху
12 травень, 14:04
У Нідерландах за бортом круїзного судна знайшли мертвою українку У Нідерландах за бортом круїзного судна знайшли мертвою українку
11 травень, 17:00
На Волині чоловік вчинив самогубство На Волині чоловік вчинив самогубство
11 травень, 11:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Проти приєднання до Володимира-Волинського: громада в суді відстоюватиме свою самостійність
Сьогодні, 21:19
 0
Змінила ім'я: прикордонники затримали українку, яка хотіла незаконно перетнути кордон Польщі
Сьогодні, 20:45
 0
На Світязі влаштовують психологічний онлайн-фестиваль
Сьогодні, 20:30
 0
Вчинив самогубство чемпіон України з бодібілдингу
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8