Вчинив самогубство чемпіон України з бодібілдингу

Любомир Шкодзинський покінчив з собою у рідному Тернополі.



Про це повідомляє портал



Молодому чоловікові було всього 26 років, він працював тренером з бодібілдингу та фітнесу в Тернополі. У жовтні 2012 року - тернополянин Любомир Шкодзінський став чемпіоном України з бодібілдингу.



З власних джерел Тернополянам стало відомо, що спортсмен повісився, врятувати життя йому не вдалося. Серед причин трагедії називають невдачі у роботі та проблеми в особистому житті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чемпіон України з бодібілдингупокінчив з собою у рідному Тернополі.Про це повідомляє портал "Тернополяни" Молодому чоловікові було всього 26 років, він працював тренером з бодібілдингу та фітнесу в Тернополі. У жовтні 2012 року - тернополянин Любомир Шкодзінський став чемпіоном України з бодібілдингу.З власних джерел Тернополянам стало відомо, що спортсмен повісився, врятувати життя йому не вдалося. Серед причин трагедії називають невдачі у роботі та проблеми в особистому житті.

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