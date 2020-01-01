Вчинив самогубство чемпіон України з бодібілдингу
Сьогодні, 20:15
Чемпіон України з бодібілдингу Любомир Шкодзинський покінчив з собою у рідному Тернополі.
Про це повідомляє портал "Тернополяни".
Молодому чоловікові було всього 26 років, він працював тренером з бодібілдингу та фітнесу в Тернополі. У жовтні 2012 року - тернополянин Любомир Шкодзінський став чемпіоном України з бодібілдингу.
З власних джерел Тернополянам стало відомо, що спортсмен повісився, врятувати життя йому не вдалося. Серед причин трагедії називають невдачі у роботі та проблеми в особистому житті.
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Про це повідомляє портал "Тернополяни".
Молодому чоловікові було всього 26 років, він працював тренером з бодібілдингу та фітнесу в Тернополі. У жовтні 2012 року - тернополянин Любомир Шкодзінський став чемпіоном України з бодібілдингу.
З власних джерел Тернополянам стало відомо, що спортсмен повісився, врятувати життя йому не вдалося. Серед причин трагедії називають невдачі у роботі та проблеми в особистому житті.
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