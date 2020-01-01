На Світязі влаштовують психологічний онлайн-фестиваль





Про це повідомляють організатори, - пише



Взяти участь закликають усіх, кого цікавить розвиток свого психологічного та духовного потенціалу. Захід триватиме 29-31 травня 2020 року.



Учасники мають можливість познайомитися з різними напрямками сучасної психології та психотерапії, взяти участь у майстер-класах, опрацювати свої проблеми, отримати новий імпульс до подальшого розвитку, ознайомитися із роботою різних тренерів, отримати нові знання та проявити себе, встановити ділові та дружні контакти.



Під час фестивалю можна безпосередньо взяти участь у майстер-класах та тренінгах за такими напрямками:



- сімейна системна терапія,

- арт-терапія,

- психологічна експертиза,

- стрес-менеджмент,

- конфлікти та їх модерація,

- психоаналіз,

- психокорекція та особистісне зростання,

- казкотерапія,

- піскова терапія,

- мандалотерапія,

- глинотерапія,

- ґудзикотерапія,

- музична психотерапія,

- ігротерапія,

- тілесно-орієнтована психотерапія,

- біосугестивна терапія.



Учасники навчаться працювати над самооцінкою, долати психоемоційну напругу, долати страхи, повернуть гармонію у подружні стосунки. А ще – навчаться казати “Ні!”



Для того, аби зареєструватися, звертайтеся до представників оргкомітету. Контактні особи:



Клюйко Леся Федорівна (тел. 050-554-12-97, 098-91-94-318) (м. Луцьк) e-mail:

Панасюк Анастасія Сергіївна (тел. 068-769-22-18) (м. Рівне).



Оргвнесок фестивалю за попередньої оплати складає 100 грн.



Номер картки ПРИВАТБАНКУ – 5168 7427 1487 5964 (отримувач – Мушкевич Мирослава Іванівна), де в коментарі до платежу обов’язково потрібно вказати своє прізвище, ім’я (наприклад: Іваненко Іван, фестиваль на Світязі).



Організатори заходу – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та Рівненський державний гуманітарний університет.



Спікери заходу:



Грицюк Ірина Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, арттерапевт;

Доманська Оксана Олександрівна – практичний психолог вищої категорії, сертифікований артпсихолог, тренер, коуч, спікер фестивалів «АртЛайф Хортиця», МАК, та ін.

Кириченко Марина Вікторівна – практичний психолог, сертифікований артпсихолог з ізо-, лялькотерапії, тренер «Західної асоціації артпсихологів та арттерапевтів»;

Коширець Віктор Васильович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, біосугестолог;

Лазорко Ольга Валеріївна – доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри загальної і соціальної психології та соціології СНУ імені Лесі Українки, арт-терапевт, сімейний консультант, коуч-тренер;

Магдисюк Людмила Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, арт-терапевт;

Матухно Єлизавета Вікторівна – бакалавр психології, магістр мистецтвознавства, арттерапевт. Спеціаліст в області раннього, дитячого розвитку. Метафоричний артбіблеотерапевт, навчальний тренер «Західноукраїнської асоціації арт-психологів та арт-терапевтів». Професійний член Всеукраїнської арттерапевтичної асоціації. Модератор навчальних онлайн-програм в Nazarevich-ART;

Мельник Антоній Петрович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, тренер Міжнародної інтегрованої програми

підготовки тренерів (Україна-Франція Польща), практик із запобігання та лікування ПТРС, психотравматолог.

Мушкевич Мирослава Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, сімейний психотерапевт, клієнт-центрований психотерапевт, арт-терапевт;

Панасюк Анастасія Сергіївна – практичний психолог, консультант з питань інклюзивного супроводу дітей методами арттерапії, навчальний тренер «Західноукраїнської

асоціації арт-психологів та арт-терапевтів». Професійний член Всеукраїнської арттерапевтичної асоціації. Модератор дитячого напрямку у Nazarevich-ART;

Панасюк Віктор Миколайович – викладач кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ, арткоуч, фахівець з метафоричного коучингу, навчальний тренер «Західноукраїнської асоціації арт-психологів та арт-терапевтів». Професійний член Всеукраїнської арттерапевтичної асоціації

Фенина Оксана Ярославівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, клієнтцентрований психотерапевт, арттерапевт;

Федоренко Раїса Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, сімейний психотерапевт, керівник

Центру сімейної психології «Щаслива сім’я»;

Хлівна Олександра Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, клінічний психолог, керівник Школи тренерської майстерності;

Шкарлатюк Катерина Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, арттерапевт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усіх, хто прагне до самопізнання і творчої реалізації, запрошують на щорічний Психологічний фестиваль на Світязі, який цьогоріч відбудеться в режимі онлайн.Про це повідомляють організатори, - пише 12 канал. Взяти участь закликають усіх, кого цікавить розвиток свого психологічного та духовного потенціалу. Захід триватиме 29-31 травня 2020 року.Учасники мають можливість познайомитися з різними напрямками сучасної психології та психотерапії, взяти участь у майстер-класах, опрацювати свої проблеми, отримати новий імпульс до подальшого розвитку, ознайомитися із роботою різних тренерів, отримати нові знання та проявити себе, встановити ділові та дружні контакти.Під час фестивалю можна безпосередньо взяти участь у майстер-класах та тренінгах за такими напрямками:- сімейна системна терапія,- арт-терапія,- психологічна експертиза,- стрес-менеджмент,- конфлікти та їх модерація,- психоаналіз,- психокорекція та особистісне зростання,- казкотерапія,- піскова терапія,- мандалотерапія,- глинотерапія,- ґудзикотерапія,- музична психотерапія,- ігротерапія,- тілесно-орієнтована психотерапія,- біосугестивна терапія.Учасники навчаться працювати над самооцінкою, долати психоемоційну напругу, долати страхи, повернуть гармонію у подружні стосунки. А ще – навчаться казати “Ні!”Для того, аби зареєструватися, звертайтеся до представників оргкомітету. Контактні особи:(тел. 050-554-12-97, 098-91-94-318) (м. Луцьк) e-mail: [email protected] (тел. 068-769-22-18) (м. Рівне).Номер картки ПРИВАТБАНКУ – 5168 7427 1487 5964 (отримувач – Мушкевич Мирослава Іванівна), де в коментарі до платежу обов’язково потрібно вказати своє прізвище, ім’я (наприклад: Іваненко Іван, фестиваль на Світязі).Організатори заходу – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та Рівненський державний гуманітарний університет.Спікери заходу:– кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, арттерапевт;– практичний психолог вищої категорії, сертифікований артпсихолог, тренер, коуч, спікер фестивалів «АртЛайф Хортиця», МАК, та ін.– практичний психолог, сертифікований артпсихолог з ізо-, лялькотерапії, тренер «Західної асоціації артпсихологів та арттерапевтів»;– кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, біосугестолог;– доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри загальної і соціальної психології та соціології СНУ імені Лесі Українки, арт-терапевт, сімейний консультант, коуч-тренер;– кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, арт-терапевт;– бакалавр психології, магістр мистецтвознавства, арттерапевт. Спеціаліст в області раннього, дитячого розвитку. Метафоричний артбіблеотерапевт, навчальний тренер «Західноукраїнської асоціації арт-психологів та арт-терапевтів». Професійний член Всеукраїнської арттерапевтичної асоціації. Модератор навчальних онлайн-програм в Nazarevich-ART;– кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, тренер Міжнародної інтегрованої програмипідготовки тренерів (Україна-Франція Польща), практик із запобігання та лікування ПТРС, психотравматолог.– кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, сімейний психотерапевт, клієнт-центрований психотерапевт, арт-терапевт;– практичний психолог, консультант з питань інклюзивного супроводу дітей методами арттерапії, навчальний тренер «Західноукраїнськоїасоціації арт-психологів та арт-терапевтів». Професійний член Всеукраїнської арттерапевтичної асоціації. Модератор дитячого напрямку у Nazarevich-ART;– викладач кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ, арткоуч, фахівець з метафоричного коучингу, навчальний тренер «Західноукраїнської асоціації арт-психологів та арт-терапевтів». Професійний член Всеукраїнської арттерапевтичної асоціації– кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, клієнтцентрований психотерапевт, арттерапевт;– кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, сімейний психотерапевт, керівникЦентру сімейної психології «Щаслива сім’я»;– кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, клінічний психолог, керівник Школи тренерської майстерності;– кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки, арттерапевт.

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