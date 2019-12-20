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Зіткнулись три автомобілі: у Луцьку – нічна аварія. ВІДЕО

Зіткнулись три автомобілі: у Луцьку – нічна аварія. ВІДЕО
Слизька дорога та недотримання безпечної дистанції стали причиною зіткнення трьох автомобілів у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився на проспекті Соборності. Зі слів свідків, Седан темного кольору протаранив хечбек Фольксваген Гольф, а той врізався в універсал Ауді.

На місці події працює патрульна поліція та "швидка". Подробиці – згодом.


Зіткнулись три автомобілі: у Луцьку – нічна аварія. ВІДЕО
Зіткнулись три автомобілі: у Луцьку – нічна аварія. ВІДЕО
Зіткнулись три автомобілі: у Луцьку – нічна аварія. ВІДЕО
Зіткнулись три автомобілі: у Луцьку – нічна аварія. ВІДЕО
Зіткнулись три автомобілі: у Луцьку – нічна аварія. ВІДЕО
Зіткнулись три автомобілі: у Луцьку – нічна аварія. ВІДЕО

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Теги: аварія, дорога, Соборності
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