Зіткнулись три автомобілі: у Луцьку – нічна аварія. ВІДЕО





Про це



Інцидент трапився на проспекті Соборності. Зі слів свідків, Седан темного кольору протаранив хечбек Фольксваген Гольф, а той врізався в універсал Ауді.



На місці події працює патрульна поліція та "швидка". Подробиці – згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слизька дорога та недотримання безпечної дистанції стали причиною зіткнення трьох автомобілів у Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Інцидент трапився на проспекті Соборності. Зі слів свідків, Седан темного кольору протаранив хечбек Фольксваген Гольф, а той врізався в універсал Ауді.На місці події працює патрульна поліція та "швидка". Подробиці – згодом.

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