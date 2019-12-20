Зіткнулись три автомобілі: у Луцьку – нічна аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 00:20
Слизька дорога та недотримання безпечної дистанції стали причиною зіткнення трьох автомобілів у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився на проспекті Соборності. Зі слів свідків, Седан темного кольору протаранив хечбек Фольксваген Гольф, а той врізався в універсал Ауді.
На місці події працює патрульна поліція та "швидка". Подробиці – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився на проспекті Соборності. Зі слів свідків, Седан темного кольору протаранив хечбек Фольксваген Гольф, а той врізався в універсал Ауді.
На місці події працює патрульна поліція та "швидка". Подробиці – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донеччині внаслідок обстрілу загинув український військовий
Сьогодні, 01:14
Зіткнулись три автомобілі: у Луцьку – нічна аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 00:20
27 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У місті на Волині взялись ремонтувати ліфти в багатоповерхівках
26 травень, 23:29
Показали, якими були паспорти волинян століття тому. РЕТРОФОТО
26 травень, 22:47