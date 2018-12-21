У селі на Волині п'яний чоловік напав на поліцейських
Сьогодні, 09:58
У селі Жашковичі Іваничівського району чоловік напав на поліцейських, що прибули на виклик.
Про це повідомляють Волинські новини.
Інцидент трапився у ввечері вівторок, 26 травня. До правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одній із сімей села Жашковичі Іваничівського району здійснюють насилля над жінкою.
На місце події виїхала оперативна група патрульної поліції. Проте 35-річний брат заявниці, який чинив над жінкою насилля, в стані алкогольного сп'яніння накинувся на поліцейських.
Чоловіка затримали та відкрили кримінальне провадження за ст 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу).
Наразі правоохоронці знаходяться в лікарні.
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Про це повідомляють Волинські новини.
Інцидент трапився у ввечері вівторок, 26 травня. До правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одній із сімей села Жашковичі Іваничівського району здійснюють насилля над жінкою.
На місце події виїхала оперативна група патрульної поліції. Проте 35-річний брат заявниці, який чинив над жінкою насилля, в стані алкогольного сп'яніння накинувся на поліцейських.
Чоловіка затримали та відкрили кримінальне провадження за ст 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу).
Наразі правоохоронці знаходяться в лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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