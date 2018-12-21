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У селі на Волині п'яний чоловік напав на поліцейських

У селі на Волині п'яний чоловік напав на поліцейських
У селі Жашковичі Іваничівського району чоловік напав на поліцейських, що прибули на виклик.

Про це повідомляють Волинські новини.

Інцидент трапився у ввечері вівторок, 26 травня. До правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одній із сімей села Жашковичі Іваничівського району здійснюють насилля над жінкою.

На місце події виїхала оперативна група патрульної поліції. Проте 35-річний брат заявниці, який чинив над жінкою насилля, в стані алкогольного сп'яніння накинувся на поліцейських.

Чоловіка затримали та відкрили кримінальне провадження за ст 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Наразі правоохоронці знаходяться в лікарні.

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Теги: напад, поліцейські
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