У Луцьку чоловік випав з 3-го поверху будинку на дерево і помер
Сьогодні, 10:09
У Луцьку на вулиці Шота Руставелі, 15 рятували чоловіка, який випав з будинку.
Інцидент трапився 27 травня, - інформує ДСНС у Волинській області
Чоловік випав з балкону 3-го поверху на стовбур молодого дерева і отримав проникаючу травму лівого підребер’я.
За допомогою шабельної пилки рятувальники зрізали стовбур дерева, зафіксували тіло потерпілого і стовбур дерева для запобігання ушкодженню внутрішніх органів.
По прибуттю медиків рятувальниками разом з співробітниками патрульної поліції Луцька перемістили потерпілого з частиною стовбура дерева в рані на медичні ноші та транспортували в карету екстреної медичної допомоги.
Медики госпіталізували його в Луцьку міську клінічну лікарню №2 у вкрай важкому стані. Сьогодні чоловіка прооперували, але, на жаль, його життя врятувати не вдалось.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився 27 травня, - інформує ДСНС у Волинській області
Чоловік випав з балкону 3-го поверху на стовбур молодого дерева і отримав проникаючу травму лівого підребер’я.
За допомогою шабельної пилки рятувальники зрізали стовбур дерева, зафіксували тіло потерпілого і стовбур дерева для запобігання ушкодженню внутрішніх органів.
По прибуттю медиків рятувальниками разом з співробітниками патрульної поліції Луцька перемістили потерпілого з частиною стовбура дерева в рані на медичні ноші та транспортували в карету екстреної медичної допомоги.
Медики госпіталізували його в Луцьку міську клінічну лікарню №2 у вкрай важкому стані. Сьогодні чоловіка прооперували, але, на жаль, його життя врятувати не вдалось.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині в аварії загинув 25-річний хлопець
Сьогодні, 10:30
У Луцьку чоловік випав з 3-го поверху будинку на дерево і помер
Сьогодні, 10:09
У селі на Волині п'яний чоловік напав на поліцейських
Сьогодні, 09:58