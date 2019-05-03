У Луцьку чоловік випав з 3-го поверху будинку на дерево і помер

У Луцьку на вулиці Шота Руставелі, 15 рятували чоловіка, який випав з будинку.Інцидент трапився 27 травня, - інформує ДСНС у Волинській областіЧоловік випав з балкону 3-го поверху на стовбур молодого дерева і отримав проникаючу травму лівого підребер’я.За допомогою шабельної пилки рятувальники зрізали стовбур дерева, зафіксували тіло потерпілого і стовбур дерева для запобігання ушкодженню внутрішніх органів.По прибуттю медиків рятувальниками разом з співробітниками патрульної поліції Луцька перемістили потерпілого з частиною стовбура дерева в рані на медичні ноші та транспортували в карету екстреної медичної допомоги.Медики госпіталізували його в Луцьку міську клінічну лікарню №2 у вкрай важкому стані. Сьогодні чоловіка прооперували, але, на жаль, його життя врятувати не вдалось.