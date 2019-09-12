Колишній головний військовий прокурор Матіос став адвокатом у Луцьку

Колишній головний військовий прокурорстав адвокатом у Луцьку.Про це йдеться на сайті Національної асоціації адвокатів України.Посвідчення Ради адвокатів Волинської області Матіос отримав 15 травня.У реєстрі також зазначено, що колишній головний військовий прокурор здійснює прийом громадян у Луцьку на проспекті Грушевського, 4А.Варто додати, що в цей же день адвокатами стали кілька його підлеглих з військової прокуратури: Ольга Миргородська, Дмитро Хортів, Віталій Опанасенко.Нагадаємо, Матіос працював в органах прокуратури з 1997 року. Очолював управління СБУ у Львівській та Одеській областях. У 2014 році його призначили заступником генерального прокурора, а пізніше — головним військовим прокурором.2 вересня 2019 року підписали указ про звільнення Матіоса з посади Генпрокурора. У жовтні того ж року його звільнили з військової служби у запас.