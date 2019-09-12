Колишній головний військовий прокурор Матіос став адвокатом у Луцьку
Сьогодні, 13:07
Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос став адвокатом у Луцьку.
Про це йдеться на сайті Національної асоціації адвокатів України.
Посвідчення Ради адвокатів Волинської області Матіос отримав 15 травня.
У реєстрі також зазначено, що колишній головний військовий прокурор здійснює прийом громадян у Луцьку на проспекті Грушевського, 4А.
Варто додати, що в цей же день адвокатами стали кілька його підлеглих з військової прокуратури: Ольга Миргородська, Дмитро Хортів, Віталій Опанасенко.
Нагадаємо, Матіос працював в органах прокуратури з 1997 року. Очолював управління СБУ у Львівській та Одеській областях. У 2014 році його призначили заступником генерального прокурора, а пізніше — головним військовим прокурором.
2 вересня 2019 року підписали указ про звільнення Матіоса з посади Генпрокурора. У жовтні того ж року його звільнили з військової служби у запас.
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Про це йдеться на сайті Національної асоціації адвокатів України.
Посвідчення Ради адвокатів Волинської області Матіос отримав 15 травня.
У реєстрі також зазначено, що колишній головний військовий прокурор здійснює прийом громадян у Луцьку на проспекті Грушевського, 4А.
Варто додати, що в цей же день адвокатами стали кілька його підлеглих з військової прокуратури: Ольга Миргородська, Дмитро Хортів, Віталій Опанасенко.
Нагадаємо, Матіос працював в органах прокуратури з 1997 року. Очолював управління СБУ у Львівській та Одеській областях. У 2014 році його призначили заступником генерального прокурора, а пізніше — головним військовим прокурором.
2 вересня 2019 року підписали указ про звільнення Матіоса з посади Генпрокурора. У жовтні того ж року його звільнили з військової служби у запас.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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