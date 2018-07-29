Більш ніж 500 тисяч за рік: які статки в міського голови Ковеля – Олега Кіндера
Сьогодні, 18:05
Ковельський міський голова Олег Кіндер у 2019 році заробив більш ніж 500 тисяч гривень.
Про це йдеться в його декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.
За основним місцем роботи у 2019 році посадовець отримав 507 904 тисячі гривень, що в середньому складає більш ніж 42 тисячі в місяць. Для порівняння, у 2018 році його дохід за рік склав 409 200 гривень. За продаж нерухомого майна у 2019 році посадовець отримав 85 688 гривень.
Його дружина Наталія Кіндер у 2019 задекларувала 68 375 гривень заробітної плати. Від зайнятості підприємницькою діяльністю її доходи – трохи вищі, за рік «накапало» 213 600 гривень. За відчуження нерухомого майна Наталія Кіндер виручила таку ж суму, як і її чоловік.
Готівкою Олег Кіндер зберігає 120 тисяч гривень, його дружина – 503 тисячі гривень і 15 тисяч євро.
Із 2005 року в його власності є дві земельні ділянки у місті Ковель площею 1401 м.кв. та 500 м.кв. У 2012 придбав ще дві по 1000 «квадратів» кожна. В декларації Олега Кіндера також зазначений садовий (дачний) будинок на 24 «квадрати» і офіс на 558,8 метрів 2, власність якого він ділить на половину із дружиною – Наталією Кіндер. Із 2019-го року на праві безоплатного користування в зв'язку з реєстрацією місця проживання та фактичним проживанням Олег Кіндер, його дружина та Юлія Олегівна мають і житловий будинок на 220,9 м.кв.
Із 2016-го року їздить очільник Ковеля на легковому автомобілі Mersedes-Benz Vito-116 CDI 2016 року випуску. Його він взяв у кредит на 182 439 гривень, розмір сплачених відсотків за позикою складає 10 013 гривень.
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Про це йдеться в його декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.
За основним місцем роботи у 2019 році посадовець отримав 507 904 тисячі гривень, що в середньому складає більш ніж 42 тисячі в місяць. Для порівняння, у 2018 році його дохід за рік склав 409 200 гривень. За продаж нерухомого майна у 2019 році посадовець отримав 85 688 гривень.
Його дружина Наталія Кіндер у 2019 задекларувала 68 375 гривень заробітної плати. Від зайнятості підприємницькою діяльністю її доходи – трохи вищі, за рік «накапало» 213 600 гривень. За відчуження нерухомого майна Наталія Кіндер виручила таку ж суму, як і її чоловік.
Готівкою Олег Кіндер зберігає 120 тисяч гривень, його дружина – 503 тисячі гривень і 15 тисяч євро.
Із 2005 року в його власності є дві земельні ділянки у місті Ковель площею 1401 м.кв. та 500 м.кв. У 2012 придбав ще дві по 1000 «квадратів» кожна. В декларації Олега Кіндера також зазначений садовий (дачний) будинок на 24 «квадрати» і офіс на 558,8 метрів 2, власність якого він ділить на половину із дружиною – Наталією Кіндер. Із 2019-го року на праві безоплатного користування в зв'язку з реєстрацією місця проживання та фактичним проживанням Олег Кіндер, його дружина та Юлія Олегівна мають і житловий будинок на 220,9 м.кв.
Із 2016-го року їздить очільник Ковеля на легковому автомобілі Mersedes-Benz Vito-116 CDI 2016 року випуску. Його він взяв у кредит на 182 439 гривень, розмір сплачених відсотків за позикою складає 10 013 гривень.
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