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Заарештували чоловіка, який ножем поранив поліцейських в Іваничівському районі

Заарештували чоловіка, який ножем поранив поліцейських в Іваничівському районі
Обрали запобіжний захід чоловікові, який напав із ножем на працівників поліції в селі Жашковичі Іваничівського району.

Суддя Луцького міськрайонного суду Олеся Калькова прийняла рішення про тримання підозрюваного під вартою строком на 60 днів.

Нагадаємо, 26 травня ввечері наряд групи реагування патрульної поліції отримав виклик про домашнє насильство у селі Жашковичі Іваничівського району.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили 35-річного жителя району, який поводився агресивно, на законні вимоги правоохоронців не реагував. Аби припинити хуліганство, поліцейські прийняли рішення про застосування спеціальних засобів – кайданок. У цей момент він раптово наніс їм ножові поранення.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України. Мова йде про посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає від дев'яти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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Теги: напад, поліція, Жашковичі
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