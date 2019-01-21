У Ковелі посеред ночі викрали позашляховик
Сьогодні, 18:51
У ніч на 29 травня у Ковелі невідомі викрали автомобіль марки Toyotа. Державний номерний знак АС 5495 СМ.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив власник легкового авто.
Чоловік розповів, що транспортний засіб викрали в районі вулиці Володимирської.
Відомо, що автомобіль направлявся у сторону Турійська.
Якщо хтось бачив чи має будь-яку інформацію, просять повідомити за тел. +380 (50) 140 38 88
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив власник легкового авто.
Чоловік розповів, що транспортний засіб викрали в районі вулиці Володимирської.
Відомо, що автомобіль направлявся у сторону Турійська.
Якщо хтось бачив чи має будь-яку інформацію, просять повідомити за тел. +380 (50) 140 38 88
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку в гаражі знайшли викрадений квадроцикл
Сьогодні, 19:17
У Ковелі посеред ночі викрали позашляховик
Сьогодні, 18:51
У будинку волинянина знайшли гвинтівку та понад тисячу набоїв
Сьогодні, 18:33
Волинянина ошукали при купівлі автомобіля
Сьогодні, 18:15
Луцьк може знову посилити карантинні заходи, якщо значно зросте кількість випадків захворювання на коронавірус
Сьогодні, 18:00