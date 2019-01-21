У Ковелі посеред ночі викрали позашляховик





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив власник легкового авто.



Чоловік розповів, що транспортний засіб викрали в районі вулиці Володимирської.



Відомо, що автомобіль направлявся у сторону Турійська.



Якщо хтось бачив чи має будь-яку інформацію, просять повідомити за тел. +380 (50) 140 38 88





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 29 травня у Ковелі невідомі викрали автомобіль марки Toyotа. Державний номерний знак АС 5495 СМ.Про цеповідомив власник легкового авто.Чоловік розповів, що транспортний засіб викрали в районі вулиці Володимирської.Відомо, що автомобіль направлявся у сторону Турійська.Якщо хтось бачив чи має будь-яку інформацію, просять повідомити за

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