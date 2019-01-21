вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі посеред ночі викрали позашляховик

У Ковелі посеред ночі викрали позашляховик
У ніч на 29 травня у Ковелі невідомі викрали автомобіль марки Toyotа. Державний номерний знак АС 5495 СМ.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив власник легкового авто.

Чоловік розповів, що транспортний засіб викрали в районі вулиці Володимирської.

Відомо, що автомобіль направлявся у сторону Турійська.

Якщо хтось бачив чи має будь-яку інформацію, просять повідомити за тел. +380 (50) 140 38 88


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, крадіжка, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в гаражі знайшли викрадений квадроцикл
Сьогодні, 19:17
У Ковелі посеред ночі викрали позашляховик
Сьогодні, 18:51
У будинку волинянина знайшли гвинтівку та понад тисячу набоїв
Сьогодні, 18:33
Волинянина ошукали при купівлі автомобіля
Сьогодні, 18:15
Луцьк може знову посилити карантинні заходи, якщо значно зросте кількість випадків захворювання на коронавірус
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
На трасі «Київ-Ковель» виявили автомобіль, який викрали на Волині На трасі «Київ-Ковель» виявили автомобіль, який викрали на Волині
21 січень, 2019, 16:15
Поліція зловила 33-річного волинянина, який вкрав легковик Volkswagen Поліція зловила 33-річного волинянина, який вкрав легковик Volkswagen
17 грудень, 2018, 09:55
У Ковелі знайшли викрадений автомобіль У Ковелі знайшли викрадений автомобіль
23 грудень, 2016, 14:10
На Волині 17-річний хлопець викрав з гаража авто На Волині 17-річний хлопець викрав з гаража авто
13 травень, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку в гаражі знайшли викрадений квадроцикл
Сьогодні, 19:17
 0
У Ковелі посеред ночі викрали позашляховик
Сьогодні, 18:51
 0
У будинку волинянина знайшли гвинтівку та понад тисячу набоїв
Сьогодні, 18:33
 0
Волинянина ошукали при купівлі автомобіля
Сьогодні, 18:15
 0
Луцьк може знову посилити карантинні заходи, якщо значно зросте кількість випадків захворювання на коронавірус
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8