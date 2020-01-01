БЕZ ОБМЕЖЕНЬ: під Луцьком стартував перший в Україні автоконцерт під відкритим небом. ФОТО

Вперше в Україні поблизу Луцька влаштували незвичний безпечний концерт під відкритим небом.Офіційний партнер заходу –, ігристі напої, які імпортують з Італії. Організатори – Tikhonov Agency.Музиканти українського рок-гурту «Без Обмежень» вийшли на сцену на території колишнього аеропорту у селі Крупа, що під Луцьком, у п'ятницю, 29 травня.Гурт вирішив порадувати своїх фанів "карантинним" івентом, не порушуючи жодних правил. На майданчику під сценою зібралося декілька сотень автомобілів.При в'їзді на територію події відвідувачам концерту вимірювали температуру бездотиковим термометром. Порядок на території концерту охороняє поліція, є медики та рятувальники, працюють також волонтери.Майже о 20 годині гурт «Без обмежень» вийшов на сцену й потішив відвідувачів першою піснею – популярною «Буду з тобою».«Мені дуже хочеться, щоб ви собі уявили, як це виглядає. Тут зібралися люди, які один без одного не можуть. Одним важко. Ми разом з вами робимо світ кращим і не хочеться, аби сумний листопад ніколи не приходив», - розповів соліст гуртуЗазначимо, партнеррозповів, що напередодні гостям концерту гурту «Без Обмежень» планували влаштувати справжнє авіашоу. Однак через погодні умови вирішили не анонсувати, позаяк і взагалі думали, що жоден літак не підійметься в небо. Не зважаючи на це, авіатори все ж здійнялися в повітря і «намотували кола» над аеропортом.