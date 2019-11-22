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«Врятуйте озеро Світязь»: у Луцьку діти вийдуть на акцію протесту

«Врятуйте озеро Світязь»: у Луцьку діти вийдуть на акцію протесту
Під стінами Волинської ОДА відбудеться мирна акція «Врятуйте озеро Світязь».

В понеділок, 1 червня, у Міжнародний День захисту дітей о 9:30 на Київський майдан вийдуть діти та їхні батьки. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили організатори.

Під час акції діти зачитають та передадуть лист з проханням врятувати найбільше та найглибше озеро у Волинську обласну державну адміністрацію, ймовірно, керівнику управління екології та природніх ресурсів Валентину Кухарику.

Учасником акції також буде головний герой книги «Страшне страховисько»-Лісовуння. Книга Лариси Ніцой входить в шкільну програму з літературного читання для 4 класів.

Запевняють, що акція відбудеться з дотриманням усіх вимог карантину.

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Теги: озеро, Світязь, обміління, діти, протест
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