«Врятуйте озеро Світязь»: у Луцьку діти вийдуть на акцію протесту
Сьогодні, 07:17
Під стінами Волинської ОДА відбудеться мирна акція «Врятуйте озеро Світязь».
В понеділок, 1 червня, у Міжнародний День захисту дітей о 9:30 на Київський майдан вийдуть діти та їхні батьки. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили організатори.
Під час акції діти зачитають та передадуть лист з проханням врятувати найбільше та найглибше озеро у Волинську обласну державну адміністрацію, ймовірно, керівнику управління екології та природніх ресурсів Валентину Кухарику.
Учасником акції також буде головний герой книги «Страшне страховисько»-Лісовуння. Книга Лариси Ніцой входить в шкільну програму з літературного читання для 4 класів.
Запевняють, що акція відбудеться з дотриманням усіх вимог карантину.
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В понеділок, 1 червня, у Міжнародний День захисту дітей о 9:30 на Київський майдан вийдуть діти та їхні батьки. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили організатори.
Під час акції діти зачитають та передадуть лист з проханням врятувати найбільше та найглибше озеро у Волинську обласну державну адміністрацію, ймовірно, керівнику управління екології та природніх ресурсів Валентину Кухарику.
Учасником акції також буде головний герой книги «Страшне страховисько»-Лісовуння. Книга Лариси Ніцой входить в шкільну програму з літературного читання для 4 класів.
Запевняють, що акція відбудеться з дотриманням усіх вимог карантину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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