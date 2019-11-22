«Врятуйте озеро Світязь»: у Луцьку діти вийдуть на акцію протесту

Під стінами Волинської ОДА відбудеться мирна акція «Врятуйте озеро Світязь».В понеділок, 1 червня, у Міжнародний День захисту дітей о 9:30 на Київський майдан вийдуть діти та їхні батьки. Про цеповідомили організатори.Під час акції діти зачитають та передадуть лист з проханням врятувати найбільше та найглибше озеро у Волинську обласну державну адміністрацію, ймовірно, керівнику управління екології та природніх ресурсівУчасником акції також буде головний герой книги «Страшне страховисько»-Лісовуння. Книгавходить в шкільну програму з літературного читання для 4 класів.Запевняють, що акція відбудеться з дотриманням усіх вимог карантину.