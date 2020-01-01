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Відомий волинський лікар-пульмонолог назвав характерні симптоми коронавірусу. ВІДЕО

Відомий волинський лікар-пульмонолог назвав характерні симптоми коронавірусу. ВІДЕО
Коронавірус COVID-19 – складне захворювання, клічними проявами якого є не тільки пневмонії, які уражають легені.

Про це розповів кандидат медичних наук, завідувач пульмонологічного й інфекційного №2 відділень Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко. Повідомляє ІА "Конкурент".

Зі слів Олега Яковенка, окрім двобічної пневмонії, яка розпочинається з проявів гострої респіраторної інфекції, як правило, всі пацієнти мають і позалегеневі, позареспіраторні клінічні прояви. Найчастіше – це кишкові розлади, так звана вірус-асоційована діарея (пацієнти часто ходять в туалет, мають рідкий стілець та інші гастроінтестинальні прояви – біль у животі, нудота, блювота).

Окрім того, дуже часто спостерігаються неврологічні клінічні прояви – втрата нюху, смаку; полінейропатія – затерпання кінцівок.

Також нерідко з'являється загрудинний біль стенокардитичного характеру, який потрібно розрізняти з гострим коронарним синдромом.

Може вперше діагностуватися цукровий діабет або на фоні важкої пневмонії він стає декомпенсованим.

За період спостережень волинські медики зробили висновок, що у хворих на коронавірус часто зустрічається така "тріада" ознак: на фоні загального нездужання з'являються респіраторні симптоми, кишкові розлади, втрата нюху чи смаку (або і нюху, і смаку).

"Така "тріада" дає змогу запідозрити коронавірусну інфекцію. Потрібно негайно дистанційно звертатися до лікаря загальної практики сімейної медицини. Якщо ж вже є ознаки порушення свідомості або дихальної недостатності, потрібно викликати екстрену медичну допомогу за номером "103", – зазначив Олег Яковенко.

Деталі - в сюжеті Андрія Гнатюка.


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Теги: коронавірус, симптоми, Олег Яковенко, втрата нюху, кишкові розлади
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