Якими були автобуси на Волині 90 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:40
Показали, якими були автобуси на Волині 90 років тому.
Світлину на своїй сторінці у Facebook опублікувала історик Тетяна Яцечко-Блаженко.
Автобус їздив за маршрутом "Луцьк-Дубно-Кременець-Радивилів". Номерні знаки Волинського воєводства починалися з двох літер - "Wl".
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Світлину на своїй сторінці у Facebook опублікувала історик Тетяна Яцечко-Блаженко.
Автобус їздив за маршрутом "Луцьк-Дубно-Кременець-Радивилів". Номерні знаки Волинського воєводства починалися з двох літер - "Wl".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Вечірня кава зі смаком історії»: розповіли, якими були перші ретрокари Луцька і «Rajd Wołyński» 90 років тому. ФОТО
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Коментарі 3
І автобус і водій польські! Чому не написати що то була окупація.?
І автобус і водій польські! Чому не написати що то була окупація.?
тоді і гівно було гівніше...
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