вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якими були автобуси на Волині 90 років тому. РЕТРОФОТО

Якими були автобуси на Волині 90 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, якими були автобуси на Волині 90 років тому.

Світлину на своїй сторінці у Facebook опублікувала історик Тетяна Яцечко-Блаженко.

Автобус їздив за маршрутом "Луцьк-Дубно-Кременець-Радивилів". Номерні знаки Волинського воєводства починалися з двох літер - "Wl".

Якими були автобуси на Волині 90 років тому. РЕТРОФОТО


ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Вечірня кава зі смаком історії»: розповіли, якими були перші ретрокари Луцька і «Rajd Wołyński» 90 років тому. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ретрофото, Волинь, Луцьк, автобус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
І автобус і водій польські! Чому не написати що то була окупація.?
Відповісти
І автобус і водій польські! Чому не написати що то була окупація.?
Відповісти
тоді і гівно було гівніше...
Відповісти
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині не буде світла 1 червня: перелік адрес
Сьогодні, 19:20
Якими були автобуси на Волині 90 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:40
Більш ніж 500 тисяч за рік: які статки в міського голови Ковеля – Олега Кіндера
Сьогодні, 18:05
В Україні безкоштовно роздаватимуть авто на єврономерах: хто зможе отримати
Сьогодні, 17:38
«Вечірня кава зі смаком історії»: розповіли, якими були перші ретрокари Луцька і «Rajd Wołyński» 90 років тому. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому
01 жовтень, 2019, 19:20
Історія в кадрах: «живі» фото вулиць Луцька 40 років тому Історія в кадрах: «живі» фото вулиць Луцька 40 років тому
07 вересень, 2019, 11:38
Яким був луцький вокзал 17 років тому. ФОТО Яким був луцький вокзал 17 років тому. ФОТО
01 серпень, 2019, 09:40
Розповіли, де ж саме пили каву і їли тістечка на Волині 100 років тому Розповіли, де ж саме пили каву і їли тістечка на Волині 100 років тому
30 липень, 2019, 15:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині не буде світла 1 червня: перелік адрес
Сьогодні, 19:20
 0
Якими були автобуси на Волині 90 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:40
 0
Більш ніж 500 тисяч за рік: які статки в міського голови Ковеля – Олега Кіндера
Сьогодні, 18:05
 0
В Україні безкоштовно роздаватимуть авто на єврономерах: хто зможе отримати
Сьогодні, 17:38
 0
«Вечірня кава зі смаком історії»: розповіли, якими були перші ретрокари Луцька і «Rajd Wołyński» 90 років тому. ФОТО
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8