Якою була центральна вулиця Луцька понад пів століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:00
У мережі показали, якою була одна із головних вулиць Луцька понад 70-60 років тому.
Ретрофото поділилася волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.
"Луцьк, вулиця Лесі Українки, напевно, 1950-1960-ті роки", - йдеться у дописі.
Тетяна Яцечко-Блаженко зауважує, на фото добре видно трилінку - бетонна плита для доріг і пішохідних доріжок у формі правильного шестикутника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ретрофото поділилася волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.
"Луцьк, вулиця Лесі Українки, напевно, 1950-1960-ті роки", - йдеться у дописі.
Тетяна Яцечко-Блаженко зауважує, на фото добре видно трилінку - бетонна плита для доріг і пішохідних доріжок у формі правильного шестикутника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поки без туристів: кому наразі можна їхати до Польщі. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 13:37
Якою була центральна вулиця Луцька понад пів століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:00
Зниклого безвісти 56-річного чоловіка знайшли у Луцьку
Сьогодні, 12:45