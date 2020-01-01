Якою була центральна вулиця Луцька понад пів століття тому. РЕТРОФОТО





Ретрофото Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.



"Луцьк, вулиця Лесі Українки, напевно, 1950-1960-ті роки", - йдеться у дописі.



Тетяна Яцечко-Блаженко зауважує, на фото добре видно трилінку - бетонна плита для доріг і пішохідних доріжок у формі правильного шестикутника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі показали, якою була одна із головних вулиць Луцька понад 70-60 років тому.Ретрофото поділилася волинська дослідницяна сторінці у Facebook."Луцьк, вулиця Лесі Українки, напевно, 1950-1960-ті роки", - йдеться у дописі.Тетяна Яцечко-Блаженко зауважує, на фото добре видно трилінку - бетонна плита для доріг і пішохідних доріжок у формі правильного шестикутника.

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