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Якою була центральна вулиця Луцька понад пів століття тому. РЕТРОФОТО

Якою була центральна вулиця Луцька понад пів століття тому. РЕТРОФОТО
У мережі показали, якою була одна із головних вулиць Луцька понад 70-60 років тому.

Ретрофото поділилася волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.

"Луцьк, вулиця Лесі Українки, напевно, 1950-1960-ті роки", - йдеться у дописі.

Тетяна Яцечко-Блаженко зауважує, на фото добре видно трилінку - бетонна плита для доріг і пішохідних доріжок у формі правильного шестикутника.

Якою була центральна вулиця Луцька понад пів століття тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Луцьк, центральна вулиця, ретрофото
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