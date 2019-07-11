Лучанин, який очолює суд на Рівненщині, за рік купив 5 ділянок у Шацьку і два авто
Сьогодні, 09:55
Голова господарського суду Рівненської області Вадим Георгійович Торчинюк, фактичним місцем проживання якого є Луцьк, у 2019 році заробив понад 800 тисяч гривень, придбав 5 земельних ділянок у Шацьку і два авто: Mercedes-Benz Citan та BMW 530.
Про це йдеться у його декларації за 2019 рік, оприлюдненій на сайті НАЗК.
Гроші
Заробітна плата Вадима Торчинюка, отримана за основним місцем роботи, складає 868 946 гривень, а це в середньому по більш ніж 70 тисяч в місяць. У позиції «відсотки» від юридичної особи, зареєстрованої в Україні, має 3 039 гривень. У 2019-му отримав також 1 482 гривні гонорару. За відчуження рухомого майна гаманець Вадима Торчинюка збагатів на 147 300 гривень.
Готівковою Вадим Торчинюк зберігає 180 000 гривень, 98 000 доларів та 80 000 євро. На банківських рахунках має 10 316 доларів, 90 832 євро.
Майно
Із 1999 року має у власності гараж на 20,1 м.кв. та земельну ділянку на 22 м.кв у Луцьку.
У 2004 році придбав споруду, призначену для побудови, зберігання та ремонту. Елінг на 226,3 «квадрати» зареєстрований у селищі Утьос на березі Чорного моря в Автономній Республіці Крим.
Із 2005-го року у спільній власності із колишньою дружиною Людмилою має квартиру, площею 58,7 м.кв.
У 2006 році придбав земельну ділянку у селі Тарасове неподалік Луцька, загальною площею 4 738 «квадратів».
У 2007 році у Луцьку купив квартиру, площею 139,30 м.кв. Цього ж року там придбав ще один гараж на 20,40 «квадратів».
У 2009 обзавівся ділянкою на 519 м.кв. у Шацьку.
Із 2010 року володіє земельною ділянкою у селі Струмівка Луцького району, площею 5 673 м.кв. Цього ж року придбав територію на 1 370 м.кв. і в Тарасовому.
У 2011 став власником будинку відпочинку, площею 165,4 м.кв. у Шацьку.
У 2013 році до переліку володінь Вадима Георгійовича додалося ще нежитлове приміщення на 175,9 м.кв. в селищі Чайка в Криму.
За три роки після, у 2016, купив квартир у в Києві, площею 110,2 «квадрати».
У 2019 купив декілька земельних ділянок у Шацьку: на 380, 141, 157, 211 та 1 300 м.кв.
В декларації Вадима Торчинюка також є декілька об’єктів незавершеного будівництва, які належать йому і його родині: донькам Ярині та Уляні і сину Джоржу. Зокрема об’єкт у селі Струмівка Луцького району на 3236,3 м.кв., житловий будинок, площею 650,6 «квадратів» у селі Тарасове, там також зводить нежитлове приміщення на 259,22 м.кв.
Окрім нерухомості, голова Господарського суду Рівненської області також задекларував три механічних годинники: годинник від Patek Philippe, яким володіє із 2009 року, наступний з’явився в його колекції на рік пізніше – це механічний Ulysse Nardin. Рік по тому, у 2011 придбав ще й годинник торгової марки Audemars Piguet.
Із 2009 року Вадим Торчинюк їздить на автомобілі Mercedes-Benz 418, 2007-го року випуску. Має також квадроцикл Yamaha Grizzly 2010-го року, який придбав у 2011-му.
Задекларував Вадим Георгійович також три причіпи 2003-го, 2001-го та 2011-го років. У праві користування із 2014-го року зазначений легковий автомобіль Mercedes-Benz S500 найновішої моделі того часу, який належить колишній дружині Людмилі. Так само, як і Mercedes-Benz G 350. У 2019-му придбав ще й Вантажний автомобіль Mercedes-Benz Citan 2014-го року, цього ж року автопарк посадовця поповнився і легковиком BMW 530 2017-го року.
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Про це йдеться у його декларації за 2019 рік, оприлюдненій на сайті НАЗК.
Гроші
Заробітна плата Вадима Торчинюка, отримана за основним місцем роботи, складає 868 946 гривень, а це в середньому по більш ніж 70 тисяч в місяць. У позиції «відсотки» від юридичної особи, зареєстрованої в Україні, має 3 039 гривень. У 2019-му отримав також 1 482 гривні гонорару. За відчуження рухомого майна гаманець Вадима Торчинюка збагатів на 147 300 гривень.
Готівковою Вадим Торчинюк зберігає 180 000 гривень, 98 000 доларів та 80 000 євро. На банківських рахунках має 10 316 доларів, 90 832 євро.
Майно
Із 1999 року має у власності гараж на 20,1 м.кв. та земельну ділянку на 22 м.кв у Луцьку.
У 2004 році придбав споруду, призначену для побудови, зберігання та ремонту. Елінг на 226,3 «квадрати» зареєстрований у селищі Утьос на березі Чорного моря в Автономній Республіці Крим.
Із 2005-го року у спільній власності із колишньою дружиною Людмилою має квартиру, площею 58,7 м.кв.
У 2006 році придбав земельну ділянку у селі Тарасове неподалік Луцька, загальною площею 4 738 «квадратів».
У 2007 році у Луцьку купив квартиру, площею 139,30 м.кв. Цього ж року там придбав ще один гараж на 20,40 «квадратів».
У 2009 обзавівся ділянкою на 519 м.кв. у Шацьку.
Із 2010 року володіє земельною ділянкою у селі Струмівка Луцького району, площею 5 673 м.кв. Цього ж року придбав територію на 1 370 м.кв. і в Тарасовому.
У 2011 став власником будинку відпочинку, площею 165,4 м.кв. у Шацьку.
У 2013 році до переліку володінь Вадима Георгійовича додалося ще нежитлове приміщення на 175,9 м.кв. в селищі Чайка в Криму.
За три роки після, у 2016, купив квартир у в Києві, площею 110,2 «квадрати».
У 2019 купив декілька земельних ділянок у Шацьку: на 380, 141, 157, 211 та 1 300 м.кв.
В декларації Вадима Торчинюка також є декілька об’єктів незавершеного будівництва, які належать йому і його родині: донькам Ярині та Уляні і сину Джоржу. Зокрема об’єкт у селі Струмівка Луцького району на 3236,3 м.кв., житловий будинок, площею 650,6 «квадратів» у селі Тарасове, там також зводить нежитлове приміщення на 259,22 м.кв.
Окрім нерухомості, голова Господарського суду Рівненської області також задекларував три механічних годинники: годинник від Patek Philippe, яким володіє із 2009 року, наступний з’явився в його колекції на рік пізніше – це механічний Ulysse Nardin. Рік по тому, у 2011 придбав ще й годинник торгової марки Audemars Piguet.
Із 2009 року Вадим Торчинюк їздить на автомобілі Mercedes-Benz 418, 2007-го року випуску. Має також квадроцикл Yamaha Grizzly 2010-го року, який придбав у 2011-му.
Задекларував Вадим Георгійович також три причіпи 2003-го, 2001-го та 2011-го років. У праві користування із 2014-го року зазначений легковий автомобіль Mercedes-Benz S500 найновішої моделі того часу, який належить колишній дружині Людмилі. Так само, як і Mercedes-Benz G 350. У 2019-му придбав ще й Вантажний автомобіль Mercedes-Benz Citan 2014-го року, цього ж року автопарк посадовця поповнився і легковиком BMW 530 2017-го року.
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