Завтра почне курсувати поїзд «Ковель-Київ»
Сьогодні, 05:23
1 червня Укрзалізниця відновила продаж квитків на на 35 пасажирських поїздів далекого сполучення.
У списку є й волинський потяг. Про це йдеться на телеграм каналі Укрзалізниці.
Як відомо, 22 поїзди після тривалої перерви вирушили у перший рейс 1 червня. Ще 7 почнуть курсувати 2 червня, 1 — з 3 червня та 5 — з 4 червня.
За інформацією Укрзалізниці, з 3 червня відновить роботу потяг №98/97 Ковель-Київ. Потяг курсуватиме через день, із Ковеля відправиться 3 червня і надалі відправлятиметься по непарних днях, а із Києва – з 4 червня по парних);
Надалі Укрзалізниця призначатиме поїзди залежно від пасажиропотоку та дозволів від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій.
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У списку є й волинський потяг. Про це йдеться на телеграм каналі Укрзалізниці.
Як відомо, 22 поїзди після тривалої перерви вирушили у перший рейс 1 червня. Ще 7 почнуть курсувати 2 червня, 1 — з 3 червня та 5 — з 4 червня.
За інформацією Укрзалізниці, з 3 червня відновить роботу потяг №98/97 Ковель-Київ. Потяг курсуватиме через день, із Ковеля відправиться 3 червня і надалі відправлятиметься по непарних днях, а із Києва – з 4 червня по парних);
Надалі Укрзалізниця призначатиме поїзди залежно від пасажиропотоку та дозволів від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій.
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