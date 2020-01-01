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У Луцьку інспектори з паркування 20 000 разів штрафували горе-водіїв

У Луцьку інспектори з паркування 20 000 разів штрафували горе-водіїв
У Луцьку з початку роботи інспектори з паркування винесли 20 000 постанов на водіїв-порушників.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти.

Нагадаємо, із 17 квітня 2019 року як на території міста Луцька працюють інспектори з паркування департаменту муніципальної варти. Інспектори виносять постанови та накладають адміністративні стягнення у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису).

Загалом інспектори винесли 20 000 постанов на загальну суму понад 7,5 мільйона гривень, а за пільговий період це - 5, 5 мільйона. Так, протягом 10 банківських днів з дня винесення постанови на власника транспортного засобу, що здійснив порушення у сфері паркування, діє пільговий період протягом якого є можливість здійснити оплату у розмірі лише 50 % від суми штрафу.

"Зазначена норма є своєрідним «стимулом», що дозволяє порушнику економити свої кошти та пришвидшити оплату по винесеній постанові", кажуть у департаменті мунварти.

Із перших днів винесення постанов порушники активно користуються пільговим періодом - станом на 29 травня вони сплатили до місцевого бюджету 3,4 мільйона гривень.

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Теги: паркування, штрафи, Луцьк
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