Скільки заробив за рік та чим багатий Григорій Пустовіт

Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт, який також виконує повноваження міського голови, задекларував готівку у гривнях, доларах та євро, квартиру у гуртожитку Міноборони та пів квартири дружини на Рівненщині.Про це йдеться у його декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.У документі Пустовіт вказав, що із 2003 року живе у квартирі у Луцьку, власником якої є квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимира-Волинського Міністерства оборони України. Площа цього житла – 42,57 метрів квадратних. Алла Пустовіт, дружина Григорія Пустовіта, володіє 50% квартири площею 45,7 метрів квадтратних в Острозі Рівненської області.У Луцькій міській раді Григорій Пустовіт у 2019 році отримав 659 306 гривень зарплати, а це майже 55 тисяч щомісяця. Окрім того, минулоріч він отримав 87 135 гривень пенсії, 5 508 гривень процентів від ПриватБанку та 3 593 гривніпроцентів від ПАТ «Державний ощадний банк України».Дружина ж Григорія Пустовіта, яка працює у ДКП «Луцьктепло», отримала від підприємства 56 965 гривень зарплати. А також у 2019 році вони отримала 32 401 гривню страхових виплат від Луцького міського центру зайнятості.Секретар Луцькради має на рахунку ПриватБанку 5 987 євро, 3 443 долари та 7 861гривню, у його дружину у цьому ж банку 28 926 гривень. В «Ощадбанку» в виконувача повноважень міського голови – 4 015 доларів та 10 171 тисячі гривень. Готівкою ж у Григорія Пустовіта – 40 800 доларів.