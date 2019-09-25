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Скільки заробив за рік та чим багатий Григорій Пустовіт

Скільки заробив за рік та чим багатий Григорій Пустовіт
Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт, який також виконує повноваження міського голови, задекларував готівку у гривнях, доларах та євро, квартиру у гуртожитку Міноборони та пів квартири дружини на Рівненщині.

Про це йдеться у його декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.

У документі Пустовіт вказав, що із 2003 року живе у квартирі у Луцьку, власником якої є квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимира-Волинського Міністерства оборони України. Площа цього житла – 42,57 метрів квадратних. Алла Пустовіт, дружина Григорія Пустовіта, володіє 50% квартири площею 45,7 метрів квадтратних в Острозі Рівненської області.

У Луцькій міській раді Григорій Пустовіт у 2019 році отримав 659 306 гривень зарплати, а це майже 55 тисяч щомісяця. Окрім того, минулоріч він отримав 87 135 гривень пенсії, 5 508 гривень процентів від ПриватБанку та 3 593 гривніпроцентів від ПАТ «Державний ощадний банк України».

Дружина ж Григорія Пустовіта, яка працює у ДКП «Луцьктепло», отримала від підприємства 56 965 гривень зарплати. А також у 2019 році вони отримала 32 401 гривню страхових виплат від Луцького міського центру зайнятості.

Секретар Луцькради має на рахунку ПриватБанку 5 987 євро, 3 443 долари та 7 861гривню, у його дружину у цьому ж банку 28 926 гривень. В «Ощадбанку» в виконувача повноважень міського голови – 4 015 доларів та 10 171 тисячі гривень. Готівкою ж у Григорія Пустовіта – 40 800 доларів.


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Теги: Григорій Пустовіт, декларація, Волинь, Луцьк, зарплата
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Коментарі 1
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А не хило так заробляють в нас чинуші на неофіційних посадах і не зрозуміло за що! А це все гроші платників податків Луцька!!! От як вам таке - подобається? Їжте далі...
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