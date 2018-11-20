«Луцьк, не засилай сватів, бо отримаєш гарбуза»: у Княгининку – протест проти приєднання
Сьогодні, 12:43
Жителі Княгининівської ОТГ – проти приєднання до Луцька. Через це вони вкотре влаштували акцію протесту. Цього разу – на території своєї громади, на трасі поблизу ресторану «Колобок».
Попри дощову погоду, акція протесту триває сьогодні, 2 червня.
Люди не переривають рух транспорту й стоять на узбіччі автошляху.
Таким чином жителі громади вкотре намагаються закликати владу не приєднувати громаду до Луцької ОТГ, а натомість затвердити межі спроможної Княгининівської громади.
Нагадаємо, Кабмін вже затвердив перспективний план Волині, згідно з яким Княгининівська ОТГ має бути приєднана до Луцька.
Селяни запевняють, що раніше відправляли низку листів в ОДА з чіткою позицією проти приєднання до міста Луцька.
Минулого тижня представники ОТГ протестували під будівлею облдержадміністрації з проханням сприяти змінам перспективного плану і запропонувати уряду відповідні правки, згідно з якими Княгининівська ОТГ залишається самостійною громадою.
Фото - зі сторінці журналістки Валентини Куц у фейсбуці
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Попри дощову погоду, акція протесту триває сьогодні, 2 червня.
Люди не переривають рух транспорту й стоять на узбіччі автошляху.
Таким чином жителі громади вкотре намагаються закликати владу не приєднувати громаду до Луцької ОТГ, а натомість затвердити межі спроможної Княгининівської громади.
Нагадаємо, Кабмін вже затвердив перспективний план Волині, згідно з яким Княгининівська ОТГ має бути приєднана до Луцька.
Селяни запевняють, що раніше відправляли низку листів в ОДА з чіткою позицією проти приєднання до міста Луцька.
Минулого тижня представники ОТГ протестували під будівлею облдержадміністрації з проханням сприяти змінам перспективного плану і запропонувати уряду відповідні правки, згідно з якими Княгининівська ОТГ залишається самостійною громадою.
Фото - зі сторінці журналістки Валентини Куц у фейсбуці
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Коментарі 1
Як до Луцька то мабуть усі їздять і працюють у місті і навчаються і щось купують і розважаються. А як приєднатись то ні!? То сидіть в свому селі і не суньтесь до міста.
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