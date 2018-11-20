«Луцьк, не засилай сватів, бо отримаєш гарбуза»: у Княгининку – протест проти приєднання

Жителі Княгининівської ОТГ – проти приєднання до Луцька. Через це вони вкотре влаштували акцію протесту. Цього разу – на території своєї громади, на трасі поблизу ресторану «Колобок».Попри дощову погоду, акція протесту триває сьогодні, 2 червня.Люди не переривають рух транспорту й стоять на узбіччі автошляху.Таким чином жителі громади вкотре намагаються закликати владу не приєднувати громаду до Луцької ОТГ, а натомість затвердити межі спроможної Княгининівської громади.Нагадаємо, Кабмін вже, згідно з яким Княгининівська ОТГ має бути приєднана до Луцька.Селяни запевняють, що раніше відправляли низку листів в ОДА з чіткою позицією проти приєднання до міста Луцька.Минулого тижня представники ОТГз проханням сприяти змінам перспективного плану і запропонувати уряду відповідні правки, згідно з якими Княгининівська ОТГ залишається самостійною громадою.