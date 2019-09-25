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Що нажили заступники мера Луцька Ірина Чебелюк та Юрій Вербич

Що нажили заступники мера Луцька Ірина Чебелюк та Юрій Вербич
Заступниця мера Луцька Ірина Чебелюк немає нерухомості та транспортних засобів і задекларувала лише зарплату та готівку. Натомість Юрій Вербич має автівку та чимало готівки "під подушкою".

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Ірина Чебелюк має сина Назара. У 2019 році посадовиця задекларувала лише зарплату і готівкові кошти. Жодної нерухомості чи автомобілів жінка не має.

Так, Ірина Чебелюк заробила на посаді 207 809 гривень та 1 050 гривень від зайняття незалежною професійною діяльністю. Посадовиця тримає 8000 доларів готівкою, тобто приблизно 216 тисяч гривень.

Заммера Луцька Юрій Вербич одружений. Спільно з дружиною Оленою він володіє квартирою на 67,1 "квадрати" у Луцьку. Олена Вербич також має дачний будинок у Жабці на 35 "квадратів" і 6 соток землі.

Їздить Юрій Вербич на автомобілі Hyundai Accent 2011 року випуску.

У 2019 році посадовець заробив 685 821 гривні (приблизно 57 гривень на місяць) у мерії та отримав 24 687 гривень пенсії. Його дружина заробила 124 356 гривень у Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та 33 967 гривень пенсії.

Тримає заммера Луцька 110 000 гривень та 35 000 доларів (приблизно 945 000 гривень) готівкою, його дружина - 15 000 гривень та 2000 доларів (приблизно 54 000 гривень).

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Теги: декларація, заступники мера, Луцьк
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