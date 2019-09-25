Що нажили заступники мера Луцька Ірина Чебелюк та Юрій Вербич
Сьогодні, 13:01
Заступниця мера Луцька Ірина Чебелюк немає нерухомості та транспортних засобів і задекларувала лише зарплату та готівку. Натомість Юрій Вербич має автівку та чимало готівки "під подушкою".
Про це йдеться на сайті НАЗК.
Ірина Чебелюк має сина Назара. У 2019 році посадовиця задекларувала лише зарплату і готівкові кошти. Жодної нерухомості чи автомобілів жінка не має.
Так, Ірина Чебелюк заробила на посаді 207 809 гривень та 1 050 гривень від зайняття незалежною професійною діяльністю. Посадовиця тримає 8000 доларів готівкою, тобто приблизно 216 тисяч гривень.
Заммера Луцька Юрій Вербич одружений. Спільно з дружиною Оленою він володіє квартирою на 67,1 "квадрати" у Луцьку. Олена Вербич також має дачний будинок у Жабці на 35 "квадратів" і 6 соток землі.
Їздить Юрій Вербич на автомобілі Hyundai Accent 2011 року випуску.
У 2019 році посадовець заробив 685 821 гривні (приблизно 57 гривень на місяць) у мерії та отримав 24 687 гривень пенсії. Його дружина заробила 124 356 гривень у Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та 33 967 гривень пенсії.
Тримає заммера Луцька 110 000 гривень та 35 000 доларів (приблизно 945 000 гривень) готівкою, його дружина - 15 000 гривень та 2000 доларів (приблизно 54 000 гривень).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті НАЗК.
Ірина Чебелюк має сина Назара. У 2019 році посадовиця задекларувала лише зарплату і готівкові кошти. Жодної нерухомості чи автомобілів жінка не має.
Так, Ірина Чебелюк заробила на посаді 207 809 гривень та 1 050 гривень від зайняття незалежною професійною діяльністю. Посадовиця тримає 8000 доларів готівкою, тобто приблизно 216 тисяч гривень.
Заммера Луцька Юрій Вербич одружений. Спільно з дружиною Оленою він володіє квартирою на 67,1 "квадрати" у Луцьку. Олена Вербич також має дачний будинок у Жабці на 35 "квадратів" і 6 соток землі.
Їздить Юрій Вербич на автомобілі Hyundai Accent 2011 року випуску.
У 2019 році посадовець заробив 685 821 гривні (приблизно 57 гривень на місяць) у мерії та отримав 24 687 гривень пенсії. Його дружина заробила 124 356 гривень у Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та 33 967 гривень пенсії.
Тримає заммера Луцька 110 000 гривень та 35 000 доларів (приблизно 945 000 гривень) готівкою, його дружина - 15 000 гривень та 2000 доларів (приблизно 54 000 гривень).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Що нажили заступники мера Луцька Ірина Чебелюк та Юрій Вербич
Сьогодні, 13:01
Лучанка стала мамою для 18 дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 12:47
Шахраї видурюють гроші у волинян від імені священників
Сьогодні, 12:45
«Луцьк, не засилай сватів, бо отримаєш гарбуза»: у Княгининку – протест проти приєднання
Сьогодні, 12:43
Повідомили, коли в Україну повернеться справжнє тепло
Сьогодні, 12:35