Скандальна фірма з донецьким «корінням» і кримінальною історією ремонтуватиме дороги на Волині





На цьому ринку нечасто зустрічаються підприємства, зовсім непов'язані з чиновниками. Увагу журналістів



Раніше ця фірма у волинських дорожніх тендерах не «світилась». Її стрімкий вихід на ринок відбувся одночасно з прибуттям на Волинь чиновницької команди вихідців з Луганщини та Донеччини.



Історія фірми починається в Макіївці



ТОВ «Данко» розпочинало свою бізнес-історію з нині окупованої Макіївки, згодом було перереєстроване в Слов'янську, а ще пізніше переїхало до Києва. За інформацією порталу «Наші гроші», засновниками фірми є Валентина та Денис Чумаки.



За адресою фірми в Києві по вул. Сурікова, буд. 3, корпус 37, офіс 2 також прописане ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод», засновником якого є ТОВ «ТПК Промінвест» тих самих Чумаків. Номер телефону «Данко» (066) 7944064 також використовує донецьке ТОВ «Спецімпортдеталь» Артема Парамонова та київське ТОВ «Торгівельно-промислова компанія Трейдер» донеччанина Сергія Дунайцева і макіївця Володимира Калачика.



Кримінальне минуле



У Єдиному реєстрі досудових розслідувань – чимало згадок фірми «Данко» в історіях про неякісні роботи та легалізацію грошей, отриманих злочинним шляхом.



Епізод 1



24 квітня 2020 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області відмовився скасовувати арешт банківських рахунків «Данко».



У матеріалах справи йдеться, що в 2016 та 2017 році Служба автомобільних доріг в Донецькій області замовила капітальний ремонт доріг та тротуарів на 7 об’єктах у містах Краматорськ, Лиман та Лиманському районі. Тендер виграло підприємство «Данко».



Згідно з висновками судових будівельно-технічних експертиз, вартість неякісно виконаних «Данко» будівельних робіт – 9 403 105 гривень. Шкода державі оцінена, як особливо велика.



Під час розслідування також з’ясувалось, що «Данко» та пов`язані з ним підприємства ТОВ «Сєверодонецький асфальтобетонний завод», ТОВ «Укртрансбрікет», ТОВ «ТПК Промінвест», ТОВ «Спецімпортдеталь», ТОВ «СК «Агропром» працювали з неринковими цінами та організували схему легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.



Слідчі дізнались, що працівники «Данко» одразу після того, як отримували бюджетні гроші за неякісно виконані роботи, переказували їх на рахунки пов’язаних підприємств.



Епізод 2



Минулого року аналітичний портал



Так, у 2018 році управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг Луганської ОДА уклало договір з цією фірмою на капітальний ремонт дороги Греківка-Голубівка-Нова Астрахань на ділянці км 20+500 - км 26+000.



Також між Луганською ОДА та фірмою «Данко» був укладений договір на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Об'їзна в Сєвєродонецьку. В обох випадках ОДА роботи прийняла.



Однак подальший аудит показав, що під час ремонту в Сєвєродонецьку втрачено старе відфрезероване покриття (зазвичай його перероблюють та використовують повторно). Можливі збитки держави – майже 2,02 мільйона гривень.



Також детектив НАБУ стверджує, що «Данко» отримало 13 мільйонів гривень за роботи, які не підтверджені первинними документами.



У документах нібито були завищені показники використання машин і механізмів, а улаштування гарячих асфальтобетонних сумішей відбувалося у зимовий період та за неприпустимих погодних умов, що могло призвести до незаконних втрат бюджетних коштів.



На думку детектива, ці дії службових осіб управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської ОДА, ТОВ «Данко» та відповідальних осіб за технічний нагляд, призвели до можливих розтрат державних коштів за загальну суму майже 39,8 млн грн.



Про це йдеться в ухвалі слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 25 липня 2019 року.



Епізод 3



Не цураються бенефіціари «Данко» ігнорувати і екологічне законодавство. Як йдеться в публікації інтернет-видання



Одна з них (ДС-158) розташована в Сєвєродонецьку (вул. Богдана Ліщини, 20Д), інша – (ДС-1683) в селищі Райгородок Донецької області. Обидві установки зупинили суди за позовами екоінспекції, але обидві продовжують працювати всупереч цьому. У зв'язку з цим також відкрито кримінальні провадження.



Це лише побіжна і фрагментарна добірка скандальної інформації доступної про ТОВ «Данко» у відкритих джерелах, проте навіть вона дає уявлення про специфіку ділових підходів керівників та засновників фірми.



Наразі «Данко» претендує на шматок грошей, виділених цьогоріч з різних джерел на ремонт волинських доріг (більше 1 мільярда гривень).



Компанія уже зафіксована переможцем у кількох багатомільйонних тендерах від Служби автомобільних доріг у Волинській області – на загальну суму майже 140 мільйонів гривень. Підписання договорів стримується лише розглядом скарг інших учасників тендерів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівництво та ремонт доріг в Україні - галузь традиційно пов'язана з тіньовими оборудками, корупційними схемами та скандалами. Збільшення фінансування, яке спостерігаємо в останні роки, дуже повільно відображається на стані самих доріг. Натомість суми, що фігурують у кримінальних провадженнях, ростуть.На цьому ринку нечасто зустрічаються підприємства, зовсім непов'язані з чиновниками. Увагу журналістів «Першого» привернула поява серед учасників (вже навіть переможців) тендерів, оголошених Службою автомобільних доріг у Волинській області, ТОВ «Данко».Раніше ця фірма у волинських дорожніх тендерах не «світилась». Її стрімкий вихід на ринок відбувся одночасно з прибуттям на Волинь чиновницької команди вихідців з Луганщини та Донеччини.ТОВ «Данко» розпочинало свою бізнес-історію з нині окупованої Макіївки, згодом було перереєстроване в Слов'янську, а ще пізніше переїхало до Києва. За інформацією порталу «Наші гроші», засновниками фірми єтаЗа адресою фірми в Києві по вул. Сурікова, буд. 3, корпус 37, офіс 2 також прописане ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод», засновником якого є ТОВ «ТПК Промінвест» тих самих Чумаків. Номер телефону «Данко» (066) 7944064 також використовує донецьке ТОВ «Спецімпортдеталь»та київське ТОВ «Торгівельно-промислова компанія Трейдер» донеччанинаі макіївцяУ Єдиному реєстрі досудових розслідувань – чимало згадок фірми «Данко» в історіях про неякісні роботи та легалізацію грошей, отриманих злочинним шляхом.24 квітня 2020 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області відмовився скасовувати арешт банківських рахунків «Данко».У матеріалах справи йдеться, що в 2016 та 2017 році Служба автомобільних доріг в Донецькій області замовила капітальний ремонт доріг та тротуарів на 7 об’єктах у містах Краматорськ, Лиман та Лиманському районі. Тендер виграло підприємство «Данко».Згідно з висновками судових будівельно-технічних експертиз, вартість неякісно виконаних «Данко» будівельних робіт – 9 403 105 гривень. Шкода державі оцінена, як особливо велика.Під час розслідування також з’ясувалось, що «Данко» та пов`язані з ним підприємства ТОВ «Сєверодонецький асфальтобетонний завод», ТОВ «Укртрансбрікет», ТОВ «ТПК Промінвест», ТОВ «Спецімпортдеталь», ТОВ «СК «Агропром» працювали з неринковими цінами та організували схему легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.Слідчі дізнались, що працівники «Данко» одразу після того, як отримували бюджетні гроші за неякісно виконані роботи, переказували їх на рахунки пов’язаних підприємств.Минулого року аналітичний портал «Слово і діло» повідомляв, що «Данко» перебуває і в полі зору детективів Національного антикорупційного бюро. Йдеться про розслідування можливої розтрати майже 40 мільйонів гривень на капітальному ремонті доріг у Луганській області.Так, у 2018 році управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг Луганської ОДА уклало договір з цією фірмою на капітальний ремонт дороги Греківка-Голубівка-Нова Астрахань на ділянці км 20+500 - км 26+000.Також між Луганською ОДА та фірмою «Данко» був укладений договір на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Об'їзна в Сєвєродонецьку. В обох випадках ОДА роботи прийняла.Однак подальший аудит показав, що під час ремонту в Сєвєродонецьку втрачено старе відфрезероване покриття (зазвичай його перероблюють та використовують повторно). Можливі збитки держави – майже 2,02 мільйона гривень.Також детектив НАБУ стверджує, що «Данко» отримало 13 мільйонів гривень за роботи, які не підтверджені первинними документами.У документах нібито були завищені показники використання машин і механізмів, а улаштування гарячих асфальтобетонних сумішей відбувалося у зимовий період та за неприпустимих погодних умов, що могло призвести до незаконних втрат бюджетних коштів.На думку детектива, ці дії службових осіб управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської ОДА, ТОВ «Данко» та відповідальних осіб за технічний нагляд, призвели до можливих розтрат державних коштів за загальну суму майже 39,8 млн грн.Про це йдеться в ухвалі слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 25 липня 2019 року.Не цураються бенефіціари «Данко» ігнорувати і екологічне законодавство. Як йдеться в публікації інтернет-видання «Сегодня в Северодонецке» , ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод» (ті самі кінцеві власники, що й ТОВ «Данко») володіє двома установками з виробництва асфальтобетонної суміші.Одна з них (ДС-158) розташована в Сєвєродонецьку (вул. Богдана Ліщини, 20Д), інша – (ДС-1683) в селищі Райгородок Донецької області. Обидві установки зупинили суди за позовами екоінспекції, але обидві продовжують працювати всупереч цьому. У зв'язку з цим також відкрито кримінальні провадження.Це лише побіжна і фрагментарна добірка скандальної інформації доступної про ТОВ «Данко» у відкритих джерелах, проте навіть вона дає уявлення про специфіку ділових підходів керівників та засновників фірми.Наразі «Данко» претендує на шматок грошей, виділених цьогоріч з різних джерел на ремонт волинських доріг (більше 1 мільярда гривень).Компанія уже зафіксована переможцем у кількох багатомільйонних тендерах від Служби автомобільних доріг у Волинській області – на загальну суму майже 140 мільйонів гривень. Підписання договорів стримується лише розглядом скарг інших учасників тендерів.

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