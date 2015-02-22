Поновлений після люстрації екс-заступник прокурора Волині отримав посаду в Офісі генпрокурора

Вадим Веніславський, якого в жовтні 2014 року звільнили з прокуратури у межах закону «Про очищення влади», отримав керівну посаду в оновленому Офісі генерального прокурора. У 2019 році він поновився на посаді через суд, утім прокуратура досі оскаржує це рішення.



Про це йдеться в матеріалі «Слідства.Інфо»



Як ідеться в документі, який є в розпорядженні редакції «Слідства.Інфо», кілька тижнів тому Веніславського призначили на посаду заступника начальника департаменту.



Майже два роки, починаючи з липня 2012-го, Веніславський обіймав посаду заступника прокурора Волинської області. До того понад пів року був прокурором Луцького району. Рішення про звільнення наприкінці 2014 року у зв’язку з люстрацією було мотивоване тим, що Веніславський за часів президентства Віктора Януковича більше року обіймав керівну посаду в органах прокуратури.



Як журналісти дізналися з судового реєстру, Веніславський оскаржив своє звільнення і в грудні минулого року Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнав його протиправним. На думку судді, прокуратура не довела, що Веніславський своїми діями сприяв узурпації влади Януковича.



Прокуратура подала апеляцію на це рішення, проте наприкінці лютого цього року Шостий апеляційний адміністративний суд її відхилив. Зрештою, прокуратура мусила виплатити Веніславському за час вимушеного прогулу понад 700 тисяч гривень компенсації — відповідно до рішення ОАСК. Водночас Офіс генерального прокурора 30 березня подав касаційну скаргу на рішення судів попередніх інстанцій. Наразі цю справу розглядають у Верховному Суді.



Як з’ясувало «Слідство.Інфо», до березня поточного року Вадим Веніславський був співвласником компанії «Спецкомунтех». Цю фірму посадовець вказав і в своїй декларації, яку подав декілька днів тому.

«Спецкомунтех» створено у 2018 році, компанія продає спеціалізований автомобільний транспорт. Ідеться, зокрема, про сміттєвози, трактори, машини для прибирання тощо. З 2019 року ця фірма уклала договорів на понад 20 мільйонів гривень із державними замовниками. Про це свідчать дані модуля аналітики Bi Prozorro. Нині замість Вадима Веніславського «Спецкомунтехом» володіє його донька Анастасія.



Також «Спецкомунтех» фігурує у кримінальному провадженні Державного бюро розслідувань (ДБР) від грудня минулого року. В межах цього провадження суд арештував вантажівку VOLVO FL 280, зареєстровану на «Спецкомунтех». Як з’ясували слідчі, працівник митного поста «Луцьк» Волинської митниці ДФС у жовтні 2019-го занизив вартість розмитнення цього автомобіля на суму майже 12,5 тисяч євро. Наразі в реєстрі оприлюднена єдина ухвала у цій справі від 19 грудня 2019 року, якою Личаківський районний суд Львова арештував транспортний засіб.



Утім, на сайті з продажу автомобілів «Слідство.Інфо» натрапило на оголошення, в якому компанія «Спецкомунтех» пропонує за 45 тисяч євро вантажний автомобіль-сміттєвоз із такими ж характеристиками, які фігурували в ухвалі про арешт транспортного засобу. Оголошення створено 12 травня цього року. Представники сайту із посиланням на дані реєстру МВС зазначають, що автомобіль у розшуку не перебуває.



Зазначимо, що за інформацією з офіційного веб-порталу судової влади, чергове засідання у справі про арешт вантажівки мало відбутися 29 травня цього року. Наразі рішення в реєстрі не опубліковане.



Як раніше розповідало «Слідство.Інфо», 15 квітня, за місяць після свого призначення Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова змінила правила відбору керівників прокуратури. Тепер, щоб призначити керівників підрозділів у Офісі генпрокурора, очільників обласних чи окружних прокуратур, їй вже не треба переконувати так званих «зовнішніх спостерігачів», як мав робити її попередник. Вистачить голосів самих лише прокурорів. На думку експертів та колишнього Генпрокурора Руслана Рябошапки, у такий спосіб нова керівниця Офісу генпрокурора отримала надповноваження.



Зауважимо також, що Вадим Веніславський є братом вихідця з селища Олика Федора Веніславського, який нині є нардепом від партії "Слуга народу".



Фото архівне, з відкритих джерел.



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