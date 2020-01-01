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У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО

У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО
У селі Дачне Ківерцівського району біля моста трапилася масштабна ДТП.

Приблизно о 9:30 зранку 3 червня на автошляху зіткнулося три автомобілі. Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.

Учасниками ДТП стали автомобілі: Mercedes, ВАЗ та Daewoo Lanos. На місці працюють рятувальники, медики та екіпаж патрульної поліції.

Ймовірно, працівники ДСНС вирізали водія ВАЗ з автівки, його госпіталізували.

Речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук повідомила Інформаційному агентству ВолиньPost, що у ДТП постраждало троє осіб, двох із них госпіталізували, один із учасників аварії лишився на місці пригоди.

Деталі – згодом.

У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО
У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО
У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО
У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО
У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО
У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО
У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО
У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО
У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО
У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО
У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО
У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО
У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО
У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія, Дачне
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