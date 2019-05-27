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Зняли ролик про історію волинського міста. ВІДЕО

Зняли ролик про історію волинського міста. ВІДЕО
У мережі з'явився відеоролик, який присвячений основним історичним подіям у місті Ковелі.

Відео опублікував на своїй сторінці у YouTube режисер Андрій Миронюк.

Режисером відеоролика "Ковель - хто не знає свого минулого?.." крім Андрія Миронюка став Владислав Юсюк, який також був оператором.

У шестихвилинному відео автори ролика відобразили основні історичні події, які вплинули на розвиток міста.


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Теги: Ковель, історія
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