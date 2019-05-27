Зняли ролик про історію волинського міста. ВІДЕО





Відео опублікував на своїй сторінці у YouTube режисер Андрій Миронюк.



Режисером відеоролика "Ковель - хто не знає свого минулого?.." крім Андрія Миронюка став Владислав Юсюк, який також був оператором.



У шестихвилинному відео автори ролика відобразили основні історичні події, які вплинули на розвиток міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явився відеоролик, який присвячений основним історичним подіям у місті Ковелі.Відео опублікував на своїй сторінці у YouTube режисер Андрій Миронюк.Режисером відеоролика "Ковель - хто не знає свого минулого?.." крімстав, який також був оператором.У шестихвилинному відео автори ролика відобразили основні історичні події, які вплинули на розвиток міста.

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