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Рівень води у Світязі зріс на 4 сантиметри всього за декілька днів рясних дощів

Рівень води у Світязі зріс на 4 сантиметри всього за декілька днів рясних дощів
Дощі, які у травні рясно поливали Волинь, покращили ситуацію, що складалася через обміління Світязю.

Про це у програмі «Українського радіо» розповів керівник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Назарій Поліщук.

За його словами, рівень опадів у травні на Волині був більший, ніж за усі попередні 4 місяці року разом взяті.

Так, лише за останні кілька днів внаслідок рясних дощів рівень озера збільшився на 4 сантиметри. Це становить площу одного кілометра квадратного.

Назарій Поліщук переконаний, що на 90% причина обміління Світязю – природня. Підземне живлення і поверхневі стоки – це єдині джерела наповнення озера водою.

Він зауважив, що особливість озера Світязь у тому, що вона має неймовірно малу площу водозбору. Вона становить 112 метрів квадратних, тоді як загальна площа озера – 27 кілометрів квадратних.

«Озеро має критично малу площу водозбору. Накладіть на це зміни клімату, зменшення водності, зменшення атмосферних опадів. Цьогоріч ми мали ще й фактично відсутність опадів взимку, тобто відсутність снігового покриву, який раніше зумовлював і весняну повінь і весняне водопілля», - пояснив причини обміління керівник регіонального офісу водних ресурсів.

За підрахунками фахівців регіонального офісу водних ресурсів, рівень води у Світязі зменшився на 5-7%.

«Це не критичне зменшення. Але на озері Святізь великі площі належать мілководдю», - пояснив Назарій Поліщук візуально помітні зміни на озері.

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Теги: озеро Світязь, рівень води
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Коментарі 1
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4см за два тижні злив.... Облом якийсь.
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