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Головний «водник» Волині розповів, як вирощування лохини впливає на Світязь

Головний «водник» Волині розповів, як вирощування лохини впливає на Світязь
Антропогенний вплив (від діяльності людини) має незначний відсоток загальній кількості причин обміління Світязю і загалом Шацького поозер’я.

Такі висновки озвучив керівник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Назарій Поліщук в ефірі «Українського радіо».

«Якщо говорити про антропогенний і природний фактом, то це співвідношення 1:10. Якщо в озері наразі не вистачає для нормального режиму 60 сантиметрів води, то на весь господарський комплекс припадає із цього до 5 сантиметрів. Тобто якщо б не було споживання води туристами, населенням, яке там проживає, то рівень озера був би всього на 5 сантиметрів більший. Це якби ми його обгородили і ніхто не мав до нього доступу», - пояснив Назарій Поліщук.

Тож він переконує, що вплив людини – це лише одна десята від загальної кількості причин обміління Світязю.

Щодо, зокрема, вирощування лохини, за його словами, негативний вплив на Світязь у розмовах перебільшений у порівнянні з реальним.

«Світязь належить до басейну Західного Бугу. А територія, де лохина росте у Шацькому районі, належить до басейну річки Прип’ять. Відповідно вплив там не настільки високий, який певні люди це перебільшують», - запевнив керівник регіонального офісу водних ресурсів і додав: «Якщо ми говоримо про забір води, то є питання до організацій, які вирощують лохину, адже певні точки забору води в них влаштовані у невідповідності до вимог. І обсяг води, який забирається з підземних рівнів вирощувачами лохини, дуже важко проконтролювати».

Нагадаємо, всього за декілька днів рясних дощів рівень води у Світязі зріс на 4 сантиметри.

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Теги: Світязь, вирощування лохини, обміління
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Коментарі 2
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Мені абсолютно по}{, який бассейн, але лохинні свердловини є глибиною по 100 метров!
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Мені абсолютно по}{, який бассейн, але лохинні свердловини є глибиною по 100 метров!
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