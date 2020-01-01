Головний «водник» Волині розповів, як вирощування лохини впливає на Світязь





Такі висновки озвучив керівник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Назарій Поліщук в ефірі



«Якщо говорити про антропогенний і природний фактом, то це співвідношення 1:10. Якщо в озері наразі не вистачає для нормального режиму 60 сантиметрів води, то на весь господарський комплекс припадає із цього до 5 сантиметрів. Тобто якщо б не було споживання води туристами, населенням, яке там проживає, то рівень озера був би всього на 5 сантиметрів більший. Це якби ми його обгородили і ніхто не мав до нього доступу», - пояснив Назарій Поліщук.



Тож він переконує, що вплив людини – це лише одна десята від загальної кількості причин обміління Світязю.



Щодо, зокрема, вирощування лохини, за його словами, негативний вплив на Світязь у розмовах перебільшений у порівнянні з реальним.



«Світязь належить до басейну Західного Бугу. А територія, де лохина росте у Шацькому районі, належить до басейну річки Прип’ять. Відповідно вплив там не настільки високий, який певні люди це перебільшують», - запевнив керівник регіонального офісу водних ресурсів і додав: «Якщо ми говоримо про забір води, то є питання до організацій, які вирощують лохину, адже певні точки забору води в них влаштовані у невідповідності до вимог. І обсяг води, який забирається з підземних рівнів вирощувачами лохини, дуже важко проконтролювати».



Нагадаємо, всього за декілька днів рясних дощів рівень води у Світязі зріс на 4 сантиметри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Антропогенний вплив (від діяльності людини) має незначний відсоток загальній кількості причин обміління Світязю і загалом Шацького поозер’я.Такі висновки озвучив керівник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській областів ефірі «Українського радіо». «Якщо говорити про антропогенний і природний фактом, то це співвідношення 1:10. Якщо в озері наразі не вистачає для нормального режиму 60 сантиметрів води, то на весь господарський комплекс припадає із цього до 5 сантиметрів. Тобто якщо б не було споживання води туристами, населенням, яке там проживає, то рівень озера був би всього на 5 сантиметрів більший. Це якби ми його обгородили і ніхто не мав до нього доступу», - пояснив Назарій Поліщук.Тож він переконує, що вплив людини – це лише одна десята від загальної кількості причин обміління Світязю.Щодо, зокрема, вирощування лохини, за його словами, негативний вплив на Світязь у розмовах перебільшений у порівнянні з реальним.«Світязь належить до басейну Західного Бугу. А територія, де лохина росте у Шацькому районі, належить до басейну річки Прип’ять. Відповідно вплив там не настільки високий, який певні люди це перебільшують», - запевнив керівник регіонального офісу водних ресурсів і додав: «Якщо ми говоримо про забір води, то є питання до організацій, які вирощують лохину, адже певні точки забору води в них влаштовані у невідповідності до вимог. І обсяг води, який забирається з підземних рівнів вирощувачами лохини, дуже важко проконтролювати».Нагадаємо, всьогосантиметри.

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