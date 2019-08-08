У центрі Луцька під колеса легковика потрапила літня жінка
Сьогодні, 16:22
У Луцьку на проспекті Волі поблизу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки трапилась дорожньо-транспортна пригода.
Про це інформує кореспондент Інформаційного агентства ВолиньРost.
Як розповідають свідки ДТП, легковик збив на пішохідному переході літню жінку. Потерпілу оглядають медики "швидкої".
На місці події працюють правоохоронці та медики. Деталі − згодом.
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Про це інформує кореспондент Інформаційного агентства ВолиньРost.
Як розповідають свідки ДТП, легковик збив на пішохідному переході літню жінку. Потерпілу оглядають медики "швидкої".
На місці події працюють правоохоронці та медики. Деталі − згодом.
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Коментарі 1
ті два переходи справді небезпечні
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