У центрі Луцька під колеса легковика потрапила літня жінка





Про це інформує кореспондент Інформаційного агентства ВолиньРost.



Як розповідають свідки ДТП, легковик збив на пішохідному переході літню жінку. Потерпілу оглядають медики "швидкої".



На місці події працюють правоохоронці та медики. Деталі − згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі поблизу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки трапилась дорожньо-транспортна пригода.Про це інформує кореспондентЯк розповідають свідки ДТП, легковик збив на пішохідному переході літню жінку. Потерпілу оглядають медики "швидкої".На місці події працюють правоохоронці та медики. Деталі − згодом.

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