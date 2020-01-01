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Під управлінням поліції у Луцьку вимагають відставки Авакова

Під управлінням поліції у Луцьку вимагають відставки Авакова
Під будівлею Головного управління Національної поліції у Волинській області активісти вимагають відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Акція протесту розпочалася враці 5 червня.

Причиною протесту у Луцьку, як і в Україні загалом, є гучні справи, які розпочали за часів Авакова і які досі залишають без вироків.

Зауважимо, що такі акції анонсували на 5 червня і у столиці. Адже сьогодні, у п’ятницю, 5 червня, Аваков звітуватиме перед Верховною Радою під час години запитань до уряду. До парламенту міністра внутрішніх справ покликали, щоб він розповів про перебіг розслідування резонансних кримінальних подій, зокрема зґвалтування поліцейськими жінки у відділку міста Кагарлика.

Учасники акцій звинувачують Авакова у провалі реформи поліції та гальмуванні розслідувань нападів на активістів.

Під управлінням поліції у Луцьку вимагають відставки Авакова
Під управлінням поліції у Луцьку вимагають відставки Авакова


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Теги: Арсен Аваков, протест, міністр, відставка
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