Під управлінням поліції у Луцьку вимагають відставки Авакова

Під будівлею Головного управління Національної поліції у Волинській області активісти вимагають відправити у відставку міністра внутрішніх справАкція протесту розпочалася враці 5 червня.Причиною протесту у Луцьку, як і в Україні загалом, є гучні справи, які розпочали за часів Авакова і які досі залишають без вироків.Зауважимо, що такі акції анонсували на 5 червня і у столиці. Адже сьогодні, у п’ятницю, 5 червня, Аваков звітуватиме перед Верховною Радою під час години запитань до уряду. До парламенту міністра внутрішніх справ покликали, щоб він розповів про перебіг розслідування резонансних кримінальних подій, зокрема зґвалтування поліцейськими жінки у відділку міста Кагарлика.Учасники акцій звинувачують Авакова у провалі реформи поліції та гальмуванні розслідувань нападів на активістів.